Mihai Rotaru dă de pământ cu Adrian Porumboiu: “A cumpărat meciul din Bănie. E un grobian, nu mă cobor la nivelul lui!”

Mihai Rotaru a venit cu replica după . Fost patron la FC Vaslui, Porumboiu a precizat că Rotaru a băgat bani la Oțelul în sezonul în care gălățenii au câștigat titlul după o luptă cu FC Vaslui și Poli Timișoara.

Mihai Rotaru dă de pământ cu Adrian Porumboiu: “A cumpărat meciul din Bănie!”

. În direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul arbitru român a povestit cum actualul patron al Universității Craiova a investit la Oțelul pentru ca formația lui Dorinel Munteanu să câștige titlul în sezonul 2010/2011.

ADVERTISEMENT

Rotaru a venit cu replica și a avut un discurs extrem de dur la adresa fostului patron din fotbalul românesc. „În acest moment ne linșează. Am văzut că toată lumea vorbește despre Știința. Cine? Porumboiu, Rednic, Tudor? Ce înseamnă ei pentru Știința?

Să nu uităm Vasluiul cum a cumpărat meciul din Bănie ca să meargă în UEFA. Atunci vorbim cu astfel de oameni. Acești oameni pot să fie cei care își spun părerea despre Știința? Nu.

ADVERTISEMENT

Nu pot să-mi dau seama, n-am revăzut meciul. Nu pot să-mi dau seama dacă se putea sau nu se putea dădea al doilea galben la Bancu. Domnul Porumboiu nu are ce să vorbească despre Știința.

Nu putem să ducem atât de jos nivelul discuției, nu putem să-l ducem la nivelul lui. Este un tip needucat, grobian, care nu are ce căuta în spațiul public”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru anunță renașterea Universității Craiova: „Să fim Pasărea Phoenix”

Deși are un lot extrem de valoros, Universitatea Craiova continuă să oscileze în rezultate. Candidați la câștigarea titlului, oltenii ocupă locul 4 în clasament, cu 23 de puncte după finalul turului de campionat.

„Ne simțim sub atac în momentul acesta din partea anumitor formatori de opinie. Dar noi trebuie să lăsăm capul în pământ, să muncim și să renaștem. Ăsta este mesajul pe care îl dau echipei, ăsta este mesajul pe care îl dau tuturor celor care iubesc Universitatea Craiova. Trebuie să ne adunăm.

ADVERTISEMENT

Capul în pământ și trebuie să renaștem, să fim Pasărea Phoenix. Putem să o facem, avem resursele necesare. Atâta timp cât avem motivație, atâta timp cât trăim pentru această echipă și cât timp suntem implicați în viața ei, avem o șansă să reușim.

Facem totul cu pasiune. Nu e vorba de investiții și bani, e vorba de timp și pasiune. E vorba de stres, dar eu sper ca pas cu pas să fim alții. Nu la nivel de joc, la nivel de club”, a mai spus Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru a comentat arbitrajul din meciul Universitatea Craiova – FC U Craiova 1-1: „Nu am văzut probleme mari”

Adrian Mititelu, patronul celor de la FC U Craiova 1948, a criticat aspru arbitrajul de la meciul Universitatea Craiova – FC U Craiova, scor 1-1. Totodată, finanțatorul lui FC U Craiova a acuzat că Universitatea Craiova este favorizată de arbitri.

Radu Petrescu i-a acordat al doilea cartonaș galben lui Padula pentru că a protestat pentru ca Bancu să primească al doilea cartonaș galben în urma unui henț. Porumboiu a spus la FANATIK SUPERLIGA că nu se impunea ca Bancu să primească al doilea „galben”.

„Să fie sănătos. Nu comentez ce spune astfel de individ (n.r. Porumboiu). Nu am văzut probleme mari. Singurul semn de întrebare este dacă la Bancu se putea sau nu da al doilea galben. Galbenul la ei a fost corect. A venit omul să țipe și i-a dat galben.

Minge-l lovește pe Bancu sus aproape de umăr. Din câte știu dacă te lovește unde se termină mâneca nu e penalty. Umărul duce până unde este mâneca scurtă a tricoului. În cazul că este așa, acela nu este henț. El nu duce mâna în sus.

(n.r. CSU este o echipă a sistemului?) Să fim serioși. Gândiți-vă că am avut două penalty-uri la Galați, am fi câștigat. Am avut penalty la CFR Cluj la 1-1, am fi câștigat. Nu am discutat astfel de lucruri, nu am protestat și nu am adus arbitrajele în discuții în ultimul timp”, au fost cuvintele lui Mihai Rotaru.

FANATIK SUPERLIGA rulează LIVE și EXCLUSIV pe FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30. În aceleași zile, de la ora 17:30, emisiunea poate fi urmărită pe canalul de Youtube FANATIK și pagina de facebook Horia Ivanovici.

Mihai Rotaru a dat de pământ cu Adrian Porumboiu