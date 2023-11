Porumboiu, atac la Mihai Rotaru: “Știa ce mangleală e-n fotbal. A băgat bani la Oțelul să-mi ia campionatul”

Adrian Porumboiu a povestit la Fanatik SuperLiga cum Mihai Rotaru a ajutat financiar Oțelul în acel an, pentru ca gălățenii să câștige campionatul. Mai mult, Adrian Mititelu pare că și-a găsit un mare aliat în persoana lui Porumboiu, pentru că disputa dintre fostul mare arbitru și Mihai Rotaru a devenit personală.

“Știa ce mangleală e-n fotbal. A băgat bani la Oțelul să-mi ia campionatul”

, sunt stupefiat de modul în care și galeria celor de la nu știu, echipa cealaltă, a reacționat față de un om care și-a pus banii la dispoziție, a făcut fapte frumoase, greutăți peste greutăți. Acum tu, ca și craiovean, cine-i Știința și cine-i Știința. Știința nu poate fi din 2013, e ca și cum ar spune cineva că am fost acum 3 luni nu știu unde și m-am născut. Asta este, o echipă care să fie promovată în liga a 2-a direct.

Eu n-am nimic cu nimeni, chiar pot să fiu subiectiv. Rotaru ăsta a băgat și alte echipe, de unde-i pornirea asta. El nu era în fotbal, dar știa că-i rost de mangleală. Cine a susținut cu bani pe Oțelul?”, a răbufnit Porumboiu, moment în care Horia Ivanovici a intervenit, șocat de această informație.

” când a luat campionatul. Adică cum, a finanțat din umbră? Oțelul? De aici și dintele împotriva lui Rotaru?”, s-a întrebat moderatorul emisiunii Horia Ivanovici. ”El a spus treaba asta, a afirmat. Prima informație am luat-o de la el, și el și Adamescu au fost implicați. Să prezinte documentele, dar la partidele ăstea e greu să le prezinți. Nu sunt frustrări, nu îmi plac atitudinea multora împotriva lui Mititelu. Și-a pus ăsta masă casă pentru ce, pentru fotbalul din Craiova”, a reacționat Porumboiu.

Mihai Rotarul, dușmanul numărul 1 pentru Adrian Porumboiu

Conflictul de la distanță dintre Mihai Rotaru și Adrian Porumboiu nu este recent. De altfel, fostul mare arbitru l-a atacat pe Rotaru și în trecut, de mai multe ori, fiind de partea lui Adrian Mititelu în ”războiul clonelor” dintre echipele din Craiova. La rândul său, Mihai Rotaru nu s-a ferit să-i răspundă acid lui Porumboiu, cel care nu poate trece peste perioada în care FC Vaslui a fost ”împiedicată” să câștige campionatul.

”Echipa (n.r. CSU Craiova) a fost preluată cum a fost preluată de un pomanagiu şi impostor. Pomanagiu că a primit pomană de ala ANRP peste 60 de milioane de euro și un stadion nou-nouţ. Impostor e pentru că s-a erijat fără argumente morale şi juridice în continuatorul celebrei Universitatea Craiova. O echipă înfiinţată acum 8-9 ani de zile direct în Divizia B, confirmată politic drept continuatoarea Universităţii Craiova. Îmi permit o comparaţie.

Eu sunt născut în judeţul Buzău şi aş putea şi eu să mă consider urmaşul lui Marghiloman (n.r. – Alexandru Marghiloman, al 25-lea prim-ministru al României). Astea sunt doar combinaţii politice doar în România făcute. El a beneficiat politic, are stadion nou la îndemână, dar rămân la părerea că nu are nicio legătură cu ceea ce a fost Universitatea Craiova, ce a fost echipa mare a Universităţii Craiova”, răbufnea Adrian Porumboiu la Orange Sport, în urmă cu jumătate de an.

