Mihai Rotaru rupe tăcerea! Îl face praf pe Mircea Rednic: „Antrenorul agent face glumițe de stradă! Noi nu l-am numit ’Strâmbuțu’”. Exclusiv

Patronul oltenilor a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK și l-a făcut praf pe Mircea Rednic, taxându-l pentru declarațiile ironice pe care le-a avut înaintea confruntării, dar și după meci, tehnicianul susținând că „adevărata Craiova” este de fapt cea a lui Adrian Mititelu. Mai mult decât atât, Mircea Rednic a spus că echipa lui Mihai Rotaru este „Craiovița”.

Mihai Rotaru îl face praf pe Mircea Rednic

Mihai Rotaru i-a răspuns dur lui Mircea Rednic după declarațiile ironice făcute de , spunând că retorica pe care a avut-o tehnicianul se încadrează în categoria glumelor de stradă:

„E o victorie meritată, am făcut un meci bun, am avut atitudine, ocazii, ca și-n meciul de pe Giulești cu Rapid. Acolo am pierdut, acum am câștigat, așa e în fotbal.

Oricum, cu tot respectul pentru clubul UTA, am întâlnit o echipă care a arătat ca una de Liga a 2-a, pesemne că a trecut vremea antrenorilor-agenți!”.

„E ca și cum noi l-am numi ’Strâmbuțu’!”

Mihai Rotaru a continuat și consideră că declarațiile făcute de și a mai spus că nu o vede bine pe UTA cu actualul tehnician la „cârmă”:

„Cu domnia sa din postura asta de antrenor-agent nu o văd bine pe respectabila bătrână Doamnă… Și ar fi mare păcat pentru ce reprezintă UTA pentru fotbalul românesc.

Retorica pe care a avut-o antrenorul lor nu îi face cinste, iar declarații ca cele date de domnia sa sunt glumițe de stradă, nu de un antrenor respectabil”.

„E ca și cum noi l-am numi ’Strâmbuțu’. Trebuie să înțeleagă că într-o liga profesionistă discursul oficialilor trebuie să fie cu totul și cu totul altul”, a mai spus Mihai Rotaru pentru FANATIK.

Declarațiile ironice ale lui Mircea Rednic

Înaintea meciului direct, Mircea Rednic s-a referit la Universitatea Craiova ca fiind „Craiovița”: „Până la meciul cu Dinamo avem meciul de Cupă cu… U Craiova. Pentru mine asta e echipa, a lui Adrian Mititelu. Să nu se supere nimeni, dar asta e Craiova. Cealaltă se numește Craioviţa!

Pentru mine, îmi cer scuze, dar eu ştiu cum s-a pornit echipa asta, eu am antrenat echipa asta. Şi îmi pare rău pentru că nu au echipă, dar jucători au. Individual chiar foarte buni!”.

Alexandru Mateiu, autorul unicului gol al duelului, i-a răspuns și el lui Mircea Rednic, ironizându-l pentru declarațiile făcute: „Craiovița, cum a spus domnul Rednic, o echipă mică a cartierului din Craiova, i-a demonstrat că n-are ce să facă cu UTA. E o jignire, i-am arătat de ce e în stare Craiovița, echipa dânsului nu a avut nicio șansă”.

Mircea Rednic a avut o ironie chiar și după înfrângerea din cupă, scor 0-1, transmițându-le oltenilor că abia îi așteaptă la Arad, pentru meciul din campionat și a vorbit din nou despre „adevărata Craiova”: „Craiova adevărată este a lui Mititelu, ei s-au înființat acum câțiva ani. Dar îi așteptăm aici cu mare drag, în campionat”.