Mihai Rotaru l-a surclasat pe Gigi Becali în ultimul mercato: „S-a dus povestea că sunt chitros”. Video exclusiv

Universitatea Craiova este pe locul 4 în SuperLiga , dar în clasamentul banilor băgați în transferuri se poate considera campioană de iarnă. A fost chiar o victorie prin neprezentare, dacă ținem cont că rivalele au ales să nu plătească bani pe achiziții, în vreme ce oltenii au plătit peste 1 milion de euro.

În ciuda sumelor mari pentru nivelul SuperLigii , există încă oameni care îl consideră “chitros” pe Mihai Rotaru. Patronul Universității Craiova nu a făcut suficiente transferuri, în opinia acestora. Totuși, cifrele arată că formația din Bănie este în top de mulți ani la acest capitol.

La Mihai Rotaru a vorbit despre banii pe care i-a cheltuit în iarnă, dar și suma totală pe care crede că a plătit-o pentru a cumpăra jucători. Spune că nu a făcut un calcul exact, dar este convins că trece de un total de 10 milioane de euro.

Spre deosebire de perioadele de transferuri precedente, de data aceasta patronul oltenilor l-a surclasat clar pe Gigi Becali, patronul rivalei FCSB, în ceea ce privește banii investiți pentru aducerea de noi jucători. În iarna lui 2023, Becali a spus „pas” investițiilor, aducându-l doar împrumut pe Deian Sorescu, în timp ce Rotaru a cheltuit peste 1,2 milioane de euro.

Totuși, plin de amuzament, Mihai Rotaru spune că nu se vaită de legenda care s-a propagat în privința sa, chiar dacă acuzațiile sunt nedrepte. De asemenea, Rotaru a explicat că inclusiv în cazul jucătorilor liberi de contract sunt anumite sume de plătit la semnătură și pentru agenți. Pe care mulți nici nu le iau în calcul, dar ele se adună.

Mihai Rotaru se amuză pe seama celor care îl fac “chitros”, în ciuda banilor băgați în transferuri la Universitatea Craiova: “Îmi asum legenda, nu mă vait”

“Suntem pe locul 2 în România la bani băgați în transferuri. Iar în iarna asta suntem pe locul 1, am cheltuit 1.250.000 de euro, Ișfan, Ndong, Badelj, Karlo (n.r. – Karlo Tomasec), plus sigur chiar dacă am luat și jucători liberi de contract, cum e Zajkov, s-au plătit sume aferente tranzacției.

Un jucător liber de contract nu înseamnă că îți vine gratis. Din punct de vedere al impresarilor, al banilor la semnătură. Deci sărim de 1.250.000 de euro. Doar noi am dat bani în iarnă pe jucători. S-a dus povestea asta că sunt chitros, s-a propagat.

Că patronul nu vrea performanță că nu bagă mâna în buzunar. Cu siguranță am băgat 10-15 milioane de euro de când am venit. Îmi asum legenda, nu mă vait”, a explicat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Universitatea Craiova, la șapte puncte în spatele liderului Farul după primele două etape din play-off. Îi înfruntă pe “marinari” runda viitoare

Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu CFR Cluj, scor 1-1, partidă în care Koljic a egalat după reușita lui Cvek. Formația lui Eugen Neagoe are 29 de puncte în clasament, șapte sub liderul Farul. Și va juca etapa viitoare contra “marinarilor”. CFR Cluj este pe 2, cu 34 de puncte, iar FCSB are 30 și un meci mai puțin disputat. Deplasarea cu Sepsi.

