Mihai Rotaru, mesaj în forță pentru Laurențiu Reghecampf: „Nu poate antrena dacă nu plătește”

Mihai Rotaru nici nu stă la discuții cu Laurențiu Reghecampf: „Nu negociază nimeni cu mine”

Mihai Rotaru nu are niciun pic de milă cu Reghe: „Nu negociază nimeni cu mine. Hai să vă spun despre ce este vorba. Sunt două categorii de datorii. Una e de 300.000 de euro, iar alta de 180.000 (n.r – pentru un om din staff-ul lui Reghecampf)”.

Antrenorul proaspăt demis de la Al Tai cu o compensație uriașă, a început deja să decarteze la Mihai Rotaru: „Alta e o diferență de 9.000 și ceva de euro, pe care mi i-a dat azi în cont. Am rămas plăcut surprins.

Eu i-am dat o despăgubire când a plecat, 80.000 de euro. Dacă îi spun că ai să-mi dai 300.000 de euro, iar la final ai tot atât, nu înseamnă că n-am negociat”, a mai spus Rotaru la .

Mihai Rotaru exclude posibilitatea ca Laurențiu Reghecampf să revină la Universitatea Craiova: „Nu luăm în calcul”

Mihai Rotaru a spus lucrurilor pe nume și în continuare: „Nu luăm în calcul o întoarcere a lui Reghecampf la Universitatea Craiova. Dacă nu o va plăti, nu își poate desfășura activitatea nicăieri în lume.

Avem și partea civilă, pe care am făcut-o la Judecătorie. O să ne recuperăm acești bani, mai devreme sau mai târziu”, mai amenință patronul Universității Craiova.

Este foarte clar că în acest moment relația dintre Mihai Rotaru și Laurențiu Reghecampf s-a deteriorat foarte mult. Chestionat despre prietenia pe viață invocată de Reghe, acesta a răspuns sec: „Haideți să trecem peste”.

Laurențiu Reghecampf, mesaj prin intermediul FANATIK pentru Rotaru: „Îl consider prietenul meu pe viață și ne vom înțelege!”

: „Negociez cu Rotaru. Îl consider prietenul meu pe viață și ne vom înțelege! Este oltean și se supără repede, dar sunt sigur că ne vom înțelege. Nu am de ce să fac apel la TAS, consider că după o lună de muncă la Craiova nu am ce să plătesc!

Eu și Craiova avem un istoric. Dacă atunci când am plecat prima dată am negociat și ne-am înțeles, iar eu am lăsat de la mine mulți bani, nu trebuie să fie și invers acum? Plus că, eu am fost îndepărtat abuziv, îmi îndeplinisem obiectivul să jucăm în Europa!”, a mai spus antrenorul.

Reghe îl contrazice chiar pe Mihai Rotaru, care susține că are de primit 300.000 de euro de la el: „Este eronat. Nu am să-i dau 300.000 de euro. Nu am vorbit cu Rotaru de când ne-am despărțit”.