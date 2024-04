Mihai Rotaru, mutare de geniu la Universitatea Craiova?! Cum s-au descurcat oltenii după schimbările antrenorilor

Ivaylo Petev și-a luat la revedere de la Universitatea Craiova înaintea confruntării cu Farul Constanța, iar mutarea „alb-albaștrilor” poate fi una inspirată. FANATIK vă prezintă cum s-a descurcat gruparea din Bănie după schimbările de antrenori din ultimii ani.

Mihai Rotaru, mutare de geniu înainte de Universitatea Craiova – Farul?! Cum s-au descurcat oltenii după schimbările antrenorilor

Acționarul Universității Craiova și Ivaylo Petev au ajuns la un acord pentru încetarea colabărării, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Antrenorul bulgar a ratat obiectivele sezonului în Bănie și avea două înfrângeri consecutive, însă Mihai Rotaru a dezvăluit că nu acestea au fost motivele plecării sale.

ADVERTISEMENT

Astfel, Universitatea Craiova este în căutarea unui antrenor, iar Costel Gâlcă este în pole-position, așa cum site-ul nostru a dezvăluit. Până la instalarea unui tehnician cu licență PRO, a grupării din Cetatea Băniei.

Schimbarea lui Ivaylo Petev ar putea să fie o mutare inspirată la Universitatea Craiova, ținând cont de rezultatele oltenilor din ultimii ani după plecarea antrenorilor. Chiar antrenorul bulgar a debutat cu o victorie, după ce a semnat cu „alb-albaștrii” și l-a înlocuit pe Corneliu Papură.

ADVERTISEMENT

S-a întâmplat pe 12 noiembrie 2023 într-un derby cu Dinamo București, iar elevii lui Ivaylo Petev s-au impus cu 1-0 în fața „câinilor roșii”. Nici Corneliu Papură nu a pierdut cu Universitatea Cluj, după ce „Papi” a fost instalat în funcția de principal în locul lui Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf l-a înlocuit la rândul său pe Eugen Neagoe la Universitatea Craiova. S-a întâmplat chiar înaintea derby-ul cu CFR Cluj, unde „alb-albaștrii” au reușit să smulgă un punct pe stadionul din Gruia.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, calificare de vis la debutul pentru Universitatea Craiova

Dragoș Bon s-a mai aflat în postura de antrenor interimar la Universitatea Craiova, chiar în sezonul trecut. Antrenorul cu sânge „alb-albastru” a venit în locul lui Mirel Rădoi și a câștigat 1-0 cu CS Mioveni, după ce fostul internațional român a pierdut calificarea în sferturile Cupei României Betano la Pitești.

Totuși, schimbarea lui Laszlo Balint cu Mirel Rădoi a avut cel mai mare impact la Universitatea Craiova. Fostul selecționer a debutat în preliminariile Conference League cu Zorya Luhansk și a avut doar trei zile la dispoziție pentru a pregăti partida decisivă pentru calificare.

ADVERTISEMENT

„Alb-albaștrii” au scăpat doar cu 1-0 în Polonia, însă Mirel Rădoi a reușit să întoarcă soarta calificării și să câștige cu 3-0 pe stadionul „Ion Oblemenco”. Acesta a fost aproape și de grupele Conference League, unde a pierdut la penalty-uri cu Hapoel Beer Sheva.

Dragoș Bon, rezultate top la Universitatea Craiova! Are o singură înfrângere în calitate de antrenor interimar

Responsabil cu Centrul de Copii și Juniori la , Dragoș Bon nu este străin vestiarului „alb-albastru”. Acesta a fost în mai multe rânduri în staff-ul tehnicienilor, dar a și condus gruparea din Bănie în trei perioade ca antrenor interimar.

Acesta a înregistrat patru victorii și o singură înfrângere pe banca tehnică a Universității Craiova, chiar într-un derby cu FCSB, scor 4-1. Dragoș Bon a debutat cu victorie la gruparea din Bănie în deplasare cu Poli Iași, scor 3-0, iar derby-ul cu Dinamo s-a încheiat cu 1-0 pentru „alb-albaștri.

Dragoș Bon a revenit la Universitatea Craiova și în ultimele confruntări din 2022, după plecarea lui Mirel Rădoi. Gruparea din Bănie a câștigat cu CS Miovani și Chindia Târgoviște cu actualul antrenor interimar pe bancă.

Înlocuitorul lui Ivaylo Petev i-a găsit punctele slabe lui Hagi: „Vrem să profităm de ele”

„Suntem în fața unui joc important pentru că vrem să ne consolidăm poziția a doua din clasament. Întâlnim o echipă care are o filosofie bine stabilită și bine structurată. Cred că este cel mai dificil joc din punct de vedere tactic. Cunoaștem foarte bine că Hagi are o filosofie proprie.

Are totul bine pus la punct, sperăm să ne ridicăm la nivelul așteptările publicului și să câștigăm cele trei puncte. Obiectivul nostru este să ne consolidăm poziția în clasament. Sper ca la ora partidei să reușim să avem toți jucătorii apți și să aliniem cel mai bun 11.

Am făcut o analiză, sperăm că am depistat punctele slabe și să profităm de ele. Orice echipă are și puncte slabe, indiferent cât de puternică este. Sperăm că le-am identificat și le vom pune în practică la ora partidei ca victoria să fie de partea noastră”, a spus Bon.