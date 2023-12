Mihai Rotaru, reacție spumoasă înainte de U Craiova – CFR Cluj: „Și când joc cu echipa a doua am emoții”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru anunță că nu este interesat neapărat de rezultatul meciului cu CFR Cluj, ci vrea doar ca fanii să se bucure la stadion de un spectacol adevărat. Mai mult, Mihai Rotaru compară meciul cu CFR Cluj cu o partidă de Champions League, considerând că în Craiova e amplasat cel mai frumos stadion din România.

Mihai Rotaru, optimist înainte de U Craiova – CFR Cluj

”Bună ziua, pregătit de meci? Normal, cu roșeața în obraji, cu victoriile lui Petev, altfel sună Craiova cu CFR Cluj”, a întrebat primul Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Răspunsul a venit imediat din partea unui Mihai Rotaru entuziasmat înainte de acest meci din SuperLiga.

”Extraordinar, abia așteptăm meciul. Oricum așteptam meciul. Memoria suporterului de fotbal este cea mai scurtă din lume, durează de duminică până miercuri. Dacă ai pierdut miercuri deja te gândești la următorul meci.

Dacă ai câștigat, cu atât mai bine. Ai o euforie. Un meci de ăsta se așteaptă, un Craiova – FCSB, CFR, Rapidul. Le aștepți, sunt în primele patru locuri, mereu au fost meciuri foarte bune. Nerăbdare, ca orice suporter, să înceapă meciul. E vorba de emoții și pozitive și de îngrijorare.

Repet, noi trebuie să așteptăm aceste meciuri ca un spectacol, să ne bucurăm de el. Vor fi 20.000 în tribună, vom aștepta rezultatul, sperăm să fim noi cei victorioși”, a transmis Mihai Rotaru, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Aproximativ 20.000 de fani la partida dintre Craiova și CFR

Momentan, patronul Rotaru a anunțat că cel puțin 10.000 de fani și-au confirmat prezența pe stadion, după care a oferit o reacție spumoasă, confirmând faptul că are emoții pentru Universitatea Craiova și când joacă echipa secundă pregătită de Papură.

”Eu și dacă joc cu echipa a doua a lui Papură am emoții, normal că iei în calcul orice. E vorba despre frumusețea așteptării unui meci mare, trebuie să fim prezenți acolo. Nu frica de a pierde. E Champions League la tine acasă, avem poate cel mai frumos stadion din România, avem și staruri și călători de pian. Despre asta e vorba.

E vorba despre suporteri, public. Nu suntem pe val, ne-am făcut treaba bine sau mai puțin bine, sau mai mult bine. CFR e CFR, e echipa ultimilor 10 ani. Au antrenor italian care a antrenat în Serie A, au cel mai mare buget din SuperLiga, cred că ne depășesc în continuare. Atunci, sigur că orice se poate întâmpla”, a concluzionat Rotaru, menționând că are încredere că jucători ca Ivan, Markovic, Danciu, Koljic vor face diferența.

Mihai Rotaru, despre meciul cu CFR Cluj