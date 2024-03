Mihai Stoica a răspuns acuzațiilor grave lansate de Dan Șucu: ”Mi se pare șocant. Se autoincriminează”

. Patronul Rapidului a făcut referire la faptul că Marius Ștefănescu, cel mai bun jucător al lui Sepsi, nu a participat la partida pierdută de covăsneni împotriva liderului.

Mihai Stoica a sărit în apărarea lui Gigi Becali după atacurile lui Dan Șucu

După atacurile lui Dan Șucu, și a declarat că nu se aștepta la astfel de afirmații din partea patronului din Giulești.

ADVERTISEMENT

”Despre Dan Șucu aveam o părere bună. Nu știu cum a putut să spună asemenea chestii, prin care se autoincriminează. Mi se pare șocant. Eu nu înțeleg cum a putut să spună asemenea chestii.

Să spună că noi cumva încălcăm regulamentul. În primul rând, legat de Baba Alhassan, Dani Coman a spus la acea vreme: ‘nu am mai discutat pe acesta temă, legată de Baba Alhassan. Orice discuție o vom purta după meciul de mâine pentru că trebuie să ne concentrăm pe partidă. Sunt discuții cu ambele echipe, atât FCSB, cât și Rapid. Nu s-a mai vorbit nimic’.

ADVERTISEMENT

Nu fac referire la Luis Phelipe, că a vrut să îl deturneze pe Luis Phelipe. Dar asta este inimaginabilă. O altă declarație dată de Daniel Niculae, care arată că și ei îl voiau în timpul campionatului, ‘ce am mai discutat legat de Baba Alhassan? Înțeleg că e semnat cu FCSB, așa a ales, nu este nicio problemă. Noi am oferit atât cât am consideram că merită’.

Rapid l-a transferat pe Borza fix înaintea meciului cu Farul din tur. Cum să spui că face cineva ceva, când tu ai făcut același lucru? Dar ție ți se pare normal când ai făcut tu.

ADVERTISEMENT

Nu are nicio legătură meciul, habar nu avea Gigi. Gigi a vrut să îl ia pe Alhassan pentru că a auzit că vrea să îl ia Rapidul. A auzit că vrea să îl ia Rapidul a zis, ‘merită ăsta să îl luăm?’, am zis că merită”, a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.

Mihai Stoica: ”Sunt și cluburi mari care fac greșeli”

Mihai Stoica consideră perfect normal ca un jucător care aparține de clubul roș-albastru să nu fie folosit în meciul direct dintre actuala sa echipă și FCSB.

ADVERTISEMENT

”Sunt și cluburi mari care fac greșeli. Nu e logic să ferești un jucător care a semnat cu o echipă, să nu joace împotriva echipei care voia să îl ia? Rapid a avut altă idee, l-a lăsat pe Claudiu Micovschi să joace. Asta e ceva ce faci pentru jucători”, a declarat Mihai Stoica.