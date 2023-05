Mihai Stoica, chemat la Comisia de Disciplină: „Vassaras m-a reclamat! Dar el nu stăpânește bine limba română”

Oficialul vicecampioanei României este convins că Rareș Vidican nu este chiar atât de sensibil și că în spatele reclamației primite stă de fapt Kyros Vassaras, șeful CCA, despre care a spus că nu stăpânește bine limba română, motiv pentru care nu a înțeles ce a declarat despre arbitru.

Mihai Stoica, chemat la Comisia de Disciplină

Mihai Stoica a fost chemat la Comisia de Disciplină după ce l-a ironizat într-o emisiune pe arbitrul Rareș Vidican, deși acesta este convins că în :

ADVERTISEMENT

„Eu nu am spus că n-a fost, deși am încredere în Cristea care mi-a spus că n-a fost. Nu s-a văzut nimic, dar dacă Vassaras vede ce noi nu vedem, nu mai am nimic de spus. Unii sunt mai perspicace.

Consider că suntem luați peste picior în continuare, jigniți constant. Suntem oameni care suntem de o viață în fotbal și ce ni se aruncă în ieșirile astea, mi se pare o sfidare a bunului simț. Poate sunt cretin, e posibil și asta”.

ADVERTISEMENT

„Dar nu e problemă. Ar fi excepțională soluția de a aduce arbitri străini pentru finalul campionatului, cum a fost și în trecut. E nevoie pentru că încă se fac greșeli mari.

Din câte văd, în play-off nu se fac greșeli împotriva tuturor echipelor. Eu voi fi chemat la comisie pentru că se pare că am jignit sentimentele lui Rareș Vidican”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

ADVERTISEMENT

„Dacă am jignit, îmi prezint scuzele, dar cred că tot de la Vassaras a plecat reclamația!”

și a spus că în continuare Kyros Vassaras dă cu totul alte verdicte față de ceea ce vede toată lumea, repetând că intrările lui Dragoș Grigore și Răzvan Onea, din Rapid-FCSB, scor 1-0, au fost de cartonaș roșu.

„Vassaras m-a reclamat, dar el nu stăpânește bine limba română și nu cred că a înțeles ce vreau să spun. Au fost de roșu intrările lui Grigore și Onea sau Irobiso.

ADVERTISEMENT

Eu am relatat un monolog imaginar, nu am vrut să-l jignesc. Dacă l-am jignit, îi prezint scuzele dacă e așa sensibil, dar cred că tot de la Vassaras a plecat acest lucru”, a mai spus MM Stoica.

ADVERTISEMENT