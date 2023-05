Mihai Stoica, declarație surprinzătoare: „Cum să nu o vrei pe Dinamo în prima ligă?”

Oficialul vicecampioanei României își dorește să o vadă pe Dinamo din nou în prima ligă, alături de Oțelul Galați, spunând că o echipă de tradiție precum Dinamo trebuie să revină în SuperLiga 1.

Mihai Stoica, declarație surprinzătoare despre Dinamo

surprinzătoare despre Dinamo, spunând că își dorește să îi vadă iar pe rivali în prima ligă: „Eu am vrut să promoveze ambele… şi Galaţi şi Dinamo.

Am locuit 36 de ani în Galati, îţi dai seama de ce, iar Dinamo… cum să nu o vrei în prima ligă? Una e când e Dinamo în prima ligă sau Timişoara, e mare păcat…”.

„La Galaţi e arhiplin stadionul mereu. Una e să intre Dinamo în Liga I şi alta e vorba de play off, Rapid a ajuns dar, totuşi, a jucat cinstit. La Ovidiu a fost ce a fost…”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

Gigi Becali nu își dorește ca Dinamo să promoveze

să promoveze, pentru a nu avea din nou dueluri împotriva rivalilor: „Nu mă interesează pe mine. E pentru suporteri.

Au eu ceva cu Dinamo și Rapid? Nu am d-astea. Suporterii au. Când am venit în fotbal au spus că vor să batem pe Dinamo și Rapid. Pe Rapid am surclasat-o, iar Dinamo e în B.

Într-un fel, pentru mine ar fi mai bine să nu promoveze Dinamo. Cu Dinamo și Rapid în play-off nu e bine! De ce? Păi joacă din puterea cu noi și se poate întâmpla orice. Și cu celelalte… E ambiția lor. Cu altele iau 6-7 goluri. Nu zic că echipa adversară are vreo vină, dar așa sunt ei”.

„Știi care e treaba. Când cineva stă 23 de ani, mai cunoaște și el ceva. Nu cunosc eu fotbal, nu am cum, Eu doar simt. Văd și eu acolo. Voi nu vedeți? Nu se vede jucătorul?

Îl schimbi pe ăla și bagi pe celălalt. Dar nu că știu eu fotbal… Ce, antrenez eu? A început să-mi fie teama. Poate mai lua un galben. Mie nu-mi era teamă de meciul cu CFR Cluj, ci mă gândeam la meciul cu Farul”, a mai spus Gigi Becali.

