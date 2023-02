Mihai Stoica le răspunde criticilor: „Edjouma trebuia eliminat, dar Armaș s-a lamentat. Legea compensației funcționează peste tot”

Managerul general al vicecampioanei României este de părere că se discută mult prea mult de faptul că mijlocașul francez nu a fost eliminat, amintind de alte faulturi dure care nu au fost sancționate.

Mihai Stoica le răspunde criticilor după scandalul creat în jurul lui Malcom Edjouma

Mihai Stoica le-a răspuns criticilor după scandalul care s-a creat în , care a fost iertat de eliminare în meciul dintre FCSB și FC Voluntari, în urma unei intervenții dure asupra lui Igor Armaș.

„E adevărat! Trebuia eliminat Edjouma, dar nu trebuia eliminat în tur, când am rămas aiurea în 10. Legea compensației funcționează peste tot.

Nu s-a întâmplat ceva așa de grav. Trebuia eliminat, problema e că a venit linșajul mediatic, de unde atâta ură? Nu l-a văzut pe Armaș. După, mie nu-mi vine să cred că Armaș, care era un luptător să se lamenteze așa.

Spunea că n-a venit Edjouma la el. Păi n-a venit că era la controlul doping comandat de voi, despre care spuneți că nu a fost comandat.

Chiar credeți că dacă era eliminat Edjouma nu câștigam meciul? Că ne închideam… nu știu, că nu pot să prevăd, dar așa văd eu lucrurile. Eu mi-aș dori să vedem cum a fost eliminat Edjouma în meciul tur, eu sunt un om corect. Să vadă și lumea”, a spus MM Stoica, la TV .

„A fost penalty la Coman!”

„A fost penalty la Coman! Îl ține și îl împiedică să se miște. Dacă nici ăsta nu e penalty, nu știu atunci care ar mai putea fi. Ok, nu e penalty… să mergem mai departe. Mie mi-a plăcut cum am jucat!

Am jucat foarte bine, am văzut unele lucruri care nu mi-au plăcut, totuși. Au fost trei faze în care nu am fost altruiști, mă refer la Olaru, Coman și Risto. Se întâmplă să primești un gol și să nu reproșezi nimănui, iar fazele se pot întoarce în defavoarea ta.

Ce e surprinzător e că ei de regulă nu fac așa ceva, chiar își pasează unul altuia. Nu sunt niște chestii foarte importante, dar putea să se întoarcă împotriva noastră, cum s-a întâmplat și în tur”, a continuat Mihai Stoica luându-i .

„La fel și Radaslavescu a făcut în tur, așa a făcut și acum la golul lor, când a pierdut mingea. Pe vremuri, un puști care făcea așa ceva trebuia să aștepte puțin pe hol până să se mai liniștească apele în vestiar.

Revin la Edjouma. Să nu confundăm faza asta cu cea în care Rusescu a fost lovit intenționat cu cotul de Gabi Mureșan și era să rămână fără ochi și i-a făcut nenumărate fracturi. Să nu confundăm!”, a mai spus managerul general al vicecampioanei României.