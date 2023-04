Mihai Stoica, mesaj înainte de derby-ul Rapid – FCSB: “Dacă nu va fi tolerat jocul dur, am mare încredere că vom câștiga!”

Arde Giuleştiul înainte de . Gazdele sunt sub presiune după şase etape fără succes în SuperLiga, în timp ce oaspeţii au nevoie de cele trei puncte pentru a păstra distanţa de liderul Farul.

Mihai Stoica, mesaj înainte de derby-ul Rapid – FCSB: “Nu s-ar fi găsit 50.000 rapidiști să umple la refuz Arena Națională diseară”

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a transmis un mesaj pe reţelele de socializare prin care susţine că echipa sa va câştiga dacă jocul dur nu va fi tolerat. El a clarificat şi declaraţiile pe care le-a dat despre suporterii adverşi:

“Am spus aseară că New Giulești are 14.000 locuri. E un stadion frumos, am vrea și noi unul. Nu e ironie. E constatare.

Am spus aseară și nuanțez acum că probabil nu s-ar fi găsit 50.000 rapidiști să umple la refuz Arena Națională diseară, chiar dacă echipa lor favorită întâlnește campioana audiențelor. Nu e ironie. E presupunere.

“Dacă nu va fi tolerat jocul dur, am mare încredere că vom câștiga”

Am spus aseară și subliniez acum că, dacă nu va fi tolerat jocul dur, am mare încredere că vom câștiga. Poate doar pentru că urlă subiectivismul în mine și-i văd prea buni pe băieți. Sau poate că chiar așa e. Să se noteze că nu e nicio referire la Rapid.

Dau dovadă la bătrânețe de un fair play de care nu mă știam capabil. Azi, în meciul echipelor de tineret (2005), am întâlnit Rapid, în meci decisiv pentru calificarea în semifinale. Copiii noștri au câștigat, 3-1. Goluri Matei Tănasă, Vlăsceanu și Stancovici.

La 2006 a fost FCSB – Rapid 6:0. Fără mare miză, noi eram deja calificați. Non c’è due senza tre ???”, este mesajul postat de Mihai Stoica pe reţelele de socializare.

Adrian Mutu sub presiune! Galeria i-a cerut demisia după eşecul de la Craiova

FCSB a pierdut cu 0-2 în sezonul regulat meciul de pe Giuleşti. Era a doua etapă, iar eşecul l-a determinat pe Toni Petrea să îşi dea demisia de la roş-albaştrii. Şi după derby-ul de duminică seară am putea asista la o schimbare de antrenor.

Adrian Mutu este sub presiune. Galeria Rapidului i-a cerut demisia după eşecul cu Universitatea Craiova, dar “Briliantul” a că nu se gândeşte să îşi dea demisia indiferent de ceea ce se întâmplă.

