Adrian Mutu resimte presiunea după ce galeria i-a cerut demisia înaintea derby-ului cu FCSB: “Rapid este o echipă grea! Voi rămâne indiferent de rezultat!”

Adrian Mutu este sub presiune înaintea derby-ului dintre , programat duminică, de la ora 20:30, pe stadionul din Giuleşti. Antrenorul Rapidului este , după ce echipa sa este fără victorie de şase etape.

Adrian Mutu resimte presiunea după ce galeria i-a cerut demisia înaintea derby-ului cu FCSB: “Ce am promis, am realizat”

“Briliantul” a susţinut o conferinţă de presă înaintea duelului cu FCSB, spunând că nu i-a convenit că i s-a cerut demisia din partea galeriei, dar nu are de gând să renunţe după două eşecuri şi va căuta să redreseze echipa:

“Este un derby, aşa cum ştie toată lumea. Este un meci foarte important pentru noi. Am văzut şi eu presa, ce s-a scris. A fost o săptămână grea, presiunea a fost mai mare în această săptămână. Lucrurile între mine şi club sunt clare.

După discuţia cu galeria, cu Liviu (n.r. Ungurean), am clarificat lucrurile. Ce am promis am realizat, când am venit la echipă. Sezonul trecut am promis că ţin echipa în Liga 1 şi s-a realizat, în acest sezon am zis că duc echipa în play-off şi s-a realizat.

“Nu îmi convine să aud suporterii că îmi strigă demisia. Nu voi renunţa după două înfrângeri”

Ştiu că galeria noastră este pătimaşă şi pune mult suflet, iar acelaşi lucru ar trebui să îl facem şi noi. Trebuie să încercăm să câştigăm fiecare meci. Eu cred că aceste voci au fost alimentate mult şi de presă.

Rapidul este pe traiectoria care trebuie. Creşte de la an la an. Iar la anul, fiind anul Centenarului, mă refer la sezonul următor, ne vom lupta la titlu. Aşa cum s-a îmbunătăţit echipa anul trecut, o să o facem şi la anul.

Avem nevoie de jucători mult mai puternici. Nu îmi convine să aud suporterii că îmi strigă demisia. Pun suflet aici, mă dedic, muncesc. Nu voi renunţa după două înfrângeri. Vreau să redresez echipa.

Rapid este o echipă grea. Presiunea este foarte mare. Nu ai niciun moment de răgaz în care poţi să reflectezi. Trebuie să fii concentrat. Ridicăm ştacheta şi oamenii au pretenţii foarte mari. Este normal că, la ce vrem noi să facem, există şi astfel de lucruri.

“În play-off, evaluarea se va face la maximum, nu ai răgaz”

Acest sezon ne va clarifica situaţia tuturor. La Rapid este o presiune foarte mare, fie că joci pe Giuleşti sau în afară. Rapidul creşte de la an la an. Obiectivul este lupta pentru titlu şi atunci vor fi meciuri de genul acesta.

În play-off, evaluarea se va face la maximum, nu ai răgaz, trebuie să rezişti presiunii şi să continui. Probabil era mult mai uşor dacă era campionat regulat şi jucam acasă cu o echipă mai slabă. E derby după derby, iar următorul meci e cel mai important pentru noi.

M-aş bucura să câştigăm, ar fi prima victorie în play-off şi mai sunt 15 puncte în joc. În rest, o redresare morală a echipei. Nu am început rău play-off-ul. Apoi, la Sepsi a fost un meci nereuşit total. Iar la Craiova, la fel. A fost condiţionat de eliminarea lui Costache.

“Voi rămâne până la final indiferent de rezultat. Şi încă doi ani, că atât mai am contract”

Voi rămâne până la final indiferent de rezultat. Şi încă doi ani, că atât mai am contract. Mai sunt şase etape şi nu o să intru în astfel de discuţii cu nimeni (n.r. referitor la declaraţiile lui Şumudică).

Atâta timp cât nu sunt în obiectiv, nu trebuie să îmi spună cineva să plec. O fac singur. Dar anul acesta obiectivul a fost calificarea în play-off. În momentul în care nu voi fi în obiectiv, las pe altul”, a spus Adrian Mutu la conferinţa de presă.