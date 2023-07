Mihai Stoica râde de fanii CSA Steaua: „Te doare capul…”

Oficialul vicecampioanei României nu îi ia în seamă pe suporterii „militarilor” și s-a amuzat de bannerele pe care aceștia le-au afișat, spunând că i s-au părut a fi cearșafuri.

Mihai Stoica râde de fanii CSA Steaua

Clubului Sportiv al Armatei Steaua, care au protestat când au auzit că FCSB are șanse reale de a juca derby-ul cu Dinamo pe stadionul din Ghencea.

„Am văzut cearșafuri. Mi se par copilării. Eu văd „Jos labele SUD”, așa citesc prima dată. Nu cred că ar putea împiedica. Eu cred că are dreptul primul venit, care suntem noi.

Stadionul n-a fost făcut pentru ca cineva să facă circ, să pună unii două mese și să pună de-un grătar. Stadionul a fost făcut ca derby-ul fotbalului românesc să se joace pe un stadion de 30.000 de locuri, nu pe unul de 7.000 de locuri.

Nu cred că 3 cearșafuri pe care și-au așternut unii nu știu ce mesaje… te doare capul. N-a împânzit nimeni nimic!”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

Un jucător de la CSA Steaua e de acord ca FCSB să joace în Ghencea

, care a ajuns în această vară la CSA Steaua, a spus că nu ar avea nimic împotrivă ca vicecampioana României să joace pe arena din Ghencea.

„Nu aș avea nicio problemă, nu mă deranjează. Pentru mine contează doar că sunt aici, vreau să fac tot ce depinde de mine pentru ca echipa să termine pe locurile 1-2.

Da, de ce nu? Am prieteni acolo, am foști colegi cu care țin legătura, foști colegi cu care sunt prieten foarte bun. De ce nu? Sunt ambiții mari aici, se dorește, se încearcă să se rezolve cu privatizarea pentru a putea promova.

Mi s-a spus că se lucrează la chestia asta, că sunt discuții avansate. Sperăm ca într-un final să reușim. Am venit aici pentru proiectul propus, condițiile de la club, vedeți și dumneavoastră terenurile de antrenament. Plus partea financiară, salariile sunt plătite la zi, eu am venit cu foarte multe restanțe din partea cealaltă”, a mai spus Alexandru Buziuc.

