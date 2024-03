Mihai Stoica, reacție la stenogramele din dosarul în care sunt implicați Daniel Niculae și Bocciu: „Un film de Tarantino”

Mihai Stoica a fost stupefiat de , chiar în ziua derby-ului cu FCSB.

Mihai Stoica își pune semne de întrebare: „Nu avea treabă Colțescu cu organizarea meciului”

Mihai Stoica a comentat dezvăluirile momentului în dosarul scandalului materialelor pirotehnice de la Rapid: „Nu prea înțeleg. Nu avea treabă Colțescu cu organizarea meciului. E o chestie pe care nu o înțeleg. Am zis că sunt alături de Daniel Niculae și nu voi da înapoi.

Dacă s-ar fi făcut o anchetă în situația în care s-ar fi întâmplat ceva pe stadion… acum nu s-a întâmplat nimic. Se dă o importanță mult prea mare acestor interceptări.

Dacă suporterii spun ‘noi nu dăm cu ele în teren, dar dacă nu ne ajuți să le băgăm intrăm cu ele și dăm pe gazon’. Cum intră? Sunt controale corporale și tot se introduc. S-a jucat pe Arena Națională, nu pe Giulești. Nu se știe cum s-au introdus”.

Mihai Stoica e sigur de un lucru: „Ce s-a făcut la meciul ăsta s-a făcut la toate de până acum”

Mihai Stoica e convins însă că ancheta poliției urmărește de fapt altceva: „Eu am impresia că ce s-a făcut la meciul ăsta s-a făcut la toate meciurile de până acum. Acum au apărut atâtea stenograme… când am văzut filmările alea cu arme din case am înțeles că poate fi altceva. Chestiile astea, în opinia mea, mi se par exagerate.

Plătești amendă dacă dai, nu? Au plătit oamenii! Crezi că Bocciu e arestat pentru că a discutat cu Nico, «hai să dăm cu torțe»? Eu zic că e altceva!”, a mai spus oficialul FCSB la .

Meme nu vede cu ochi buni faptul că Daniel Niculae și-a permis să îl sune pe arbitrul din camera VAR de la derby-ul cu FCSB cu doar 7-8 ore înainte de meci: „Faptul că vorbești cu un arbitru, e ceva. Eu știu că nu e voie. Eu nu am vorbit în ultimii 20 de ani cu un arbitru. Poate vorbesc și alții, nu a vorbit despre meci.

Nu înțeleg ce treabă avea Colțescu. Poate a zis că a vorbit și nu a vorbit. Parcă e un film de Tarantino. Ceva e absurd acolo! Ce treabă avea Colțescu?!”.

A încălcat Daniel Niculae regulamentul LPF: „E interzis să suni arbitrul”

: „Dacă e adevărat că a vorbit Colțescu cu Niculae înainte de meci, nu este în regulă dacă nu a anunțat CCA.

De ce a vorbit? În ce calitate? Nu e deloc în regulă indiferent de subiect. E interzis ca un oficial să ia legătura cu un arbitru înaintea meciului”.