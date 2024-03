Mihai Stoica s-a enervat înainte de Rapid – FCSB! Totul a plecat de la subiectul Coman-Olaru: „O prostie mai mare decât asta n-am auzit”

FCSB nu depinde de jucători exponențiali ca Darius Olaru și Florinel Coman a precizat Mihai Stoica care spune că nu contează dacă cei doi jucători de valoare lipsesc. Managerul FCSB a spus că Rapid a jucat și fără Petrila și Albion Rrahmani și acest lucru nu s-a văzut în performanțele echipei.

Mihai Stoica s-a enervat înainte de Rapid – FCSB: „O prostie mai mare decât asta n-am auzit”

Mihai Stoica a tras concluzia înainte de Rapid – FCSB: „Prostie mai mare n-am auzit! Poate îşi iau concediu şi se duc în Zanzibar.”. Managerul FCSB spune că echipa se poate descurca și fără cei doi, chiar dacă la ultimul meci .

Florinel Coman și Darius Olaru sunt catalogați drept jucători care pot decide soarta unui meci dar Mihai Stoica spune că FCSB are suficienți înlocuitori în lot. Deocamdată

Despre Florinel Coman s-a spus că este dorit de Stuttgart, fosta echipă a lui Ciprian Marica din Bundesliga dar deocamdată nu este nimic oficial.

„Eu prostie mai mare decât asta n-am auzit. Poate îşi iau concediu şi se duc în Zanzibar. Ca idee şi la Real au fost accidentaţi toţi fundaşii centrali, au jucat Carvajal şi Tchouameni, e posibil să cadă meteoritul şi să jucăm în Giuleşti. Rapid a făcut minuni şi fără Petrila, şi fără Rrahmani”, a mărturisit Mihai Stoica, la Orange Sport.

Mihai Stoica crede în valoarea lotului

Mihai Stoica spune că FCSB este mai bună decât Rapid și cere curaj din partea jucătorilor pe Arena Națională. Peste 40.000 de spectatori ar putea fi prezenți la meciul de sâmbătă, dintre care circa 10.000 de suporteri ai FCSB.

„Fără Coman am spulberat Craiova, am bătut 4-0 pe UTA, că era suspendat, fără Coman am câştigat astea două meciuri, 2-1 cu Voluntari şi 1-0 pe Petrolul. Acum joacă amândoi. Sunt legitimaţi la noi, ce să facem acum?!, a declarat Mihai Stoica.

“Aştept bărbăţie din partea lor. Dacă intră şi copii printre ei, nu scoatem un rezultat bun. Să joci valoarea pe care o ai şi consider că avem jucători mai buni decât are Rapid, în toate compartimentele şi nu vreau să supăr pe nimeni”, a spus managerul FCSB.

Pe de altă parte, cei de la Rapid spun că FCSB va primi pentru suporteri o peluză întreagă pe Arena Națională, în timp ce rapidiștilor li se cere să vină în număr tot mai mare deși nu este stadionul clubului din Giulești.

„Vestea este una bună și pentru cei de la FCSB, care vor primi o peluză întreagă pe cel mai mare stadion al țării.

Știm că nu este casa noastră, dar nu putem să le răpim șansa zecilor de mii de rapidiști, care nu ar prinde bilet, de a fi pe stadion și de a-și încuraja echipa iubită”, a fost mesajul transmis de Rapid după ce s-a luat decizia ca derby-ul să se joace pe Arena Națională.