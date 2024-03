Gigi Becali, euforic după FCSB – Petrolul 1-0: ”Nu am controlat niciodată jocul ca anul ăsta”. Cei doi jucători care l-au nemulțumit

Vicecampioana României în partida de pe Arena Națională, datorită unui gol marcat în startul reprizei secunde. Cu această victorie, ”roș-albaștrii” s-au distanțat la 13 puncte de Rapid și la 14 de CFR Cluj.

Gigi Becali nu a avut emoții la FCSB – Petrolul 1-0

La finalul întâlnirii FCSB – Petrolul 1-0, din etapa a 29-a, penultima a sezonului regulat din SuperLiga, patronul Gigi Becali a fost entuziast și chiar a glumit pe seama comentatorului care a spus la un moment dat că oaspeții controlează jocul.

”Sunt satisfăcut de joc. Putem să și glumim puțin, da? Prima repriză nu mi-a convenit că Petrolul a controlat jocul. Glumesc pentru că unul dintre comentatori spunea prin minutul 35 că Petrolul controlează jocul.

Cum să ai emoții? Îți dai seama dacă o echipă este periculoasă, trebuie să aibă ocazii, ceva! Noi nu am controlat niciodată jocul cum am făcut-o anul ăsta. Bine, nu am avut ocazii, că s-au baricadat ei.

Și dacă iese din nimic un gol pentru ei, am cu ce să revin. Și dacă nu revin, nu e nimic, și CFR a făcut egal, păstram distanța. În repriza a doua au fost niște probleme, au fost obosiți”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

Becali crede că FCSB a avut 2 penalty-uri neacordate

Finanțatorul FCSB a explicat că i-a schimbat la pauza meciului cu Petrolul pe David Miculescu și Octavian Popescu pentru că echipa nu a marcat în prima repriză și ei reprezentau o problemă.

”Ngezana cerea schimbare, Nana avea emoții, nu știam. Băluță era obosit. Am fost obligați să-l schimbăm pe Radaslavescu. Bine, el și-a dorit să reintre, asta înseamnă că s-ar putea ca . Ți-am spus că mai am încredere în Luis Phelipe. Nici nu se pune problema de fault acolo, ăla cade înainte.

Dacă s-a întâmplat contact și are entorsă la gleznă Radaslavescu nu e penalty? După șut ăla îl faultează, iar mingea este în joc. Și la Coman putem să spunem. Ce e aia intensitate, l-a tras și gata.

Miculescu și Tavi Popescu nu sunt periculoși în fața porții. Ăla e atacant, celălalt era număr 10. Dacă nu eram periculoși înseamnă că era problema lor, nu? Pe Tavi Popescu îl mutăm peste tot ca să-și revină. A avut un meci în care mi-a plăcut. Ce să facem? Îl punem în toate pozițiile ca să avem 14 puncte diferență.

Nu se discută titlul nici dacă ajunge Rapidul la 7 puncte pentru că avem echipă frumoasă. Matematică e matematică, dar suntem prea puternici. Se preconizează că Dumnezeu e cu noi anul ăsta”, a spus Gigi Becali.