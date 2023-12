Mihai Stoica, scos din minți de un jucător care nu vrea la FCSB: ”Nu l-a chemat nimeni”

Managerul general al vicecampioanei României a mărturisit că de la FCSB este căpitanul Darius Olaru. Oficialul ”roș-albaștrilor” îl apreciază pe mijlocașul de 25 de ani încă din perioada când evolua la Gaz Metan Mediaș.

Mihai Stoica, enervat de un jucător care nu ar accepta să meargă la FCSB

Mihai Stoica a fost extrem de deranjat de declarațiile făcute de fostul atacant al Rapidului, Marko Dugandzic, care a menționat faptul că este atât de atașat de clubul din Giulești încât nu ar concepe să joace pentru FCSB.

”Marko Dugandzic, care nu vine la FCSB, a spus clar. Nu l-a chemat nimeni, dar el zice că nu vine”, a fost răspunsul tăios al oficialul liderului din SuperLiga pentru fotbalistul croat, la .

Întrebat dacă ar accepta o ofertă de la FCSB, Marko Dugandzic a răspuns clar că nu se pune problema. ”Nu, nu, nu! Pfff! Nu cred! Din prima zi în care am venit la Rapid am simțit că e ceva unic. Ce am simțit și încă simt nu poate fi descris. M-am simțit foarte bine și, așa cum se zice, Rapidul îți intră în suflet și nu mai iese.

99% n-aș accepta, pentru că nu pot! (…) Pentru moment, inima mea e alături de Rapid și ar fi necinstit să mă duc acolo. Pot să îmi dea câți bani vor, nu e vorba despre asta. În carieră nu ai parte de multe cluburi de acest fel, care să-ţi ajungă la inimă”, a spus Dugandzic, la .

Stoica, încântat de evoluțiile lui Man

În schimb, Mihai Stoica l-a lăudat pe Dennis Man, fostul jucător de la FCSB, care are parte de un final de an extraordinar și marchează goluri pe bandă rulantă pentru liderul din Serie B, Parma.

”Parma cred că are un buget mai mare decât 3-4 echipe din Serie A, salarii foarte mari. Aparține unui italo-american foarte bogat şi probabil că va promova. Și pentru asta cred că ar trebui să discutăm si despre ce face Dennis Man în ultima vreme.

Este unul dintre cele mai grele campionate, mai ales pentru atacanți. Iar el este al treilea marcator din Serie B și recenziile sunt extraordinare. Face diferența la Serie B. Dă goluri și pase de gol”, a afirmat managerul general al ”roș-albaștrilor”.

Mihai Stoica a explicat că FCSB , dar Laszlo Dioszegi a refuzat oferta, la fel cum a făcut-o și cu cei de la Rapid, pentru că ar fi rămas doar cu 50% din această sumă. Și asta pentru că 50% din drepturi îi aparțin lui Mihai Georgescu.