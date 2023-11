Mihai Stoica și Gigi Becali, divergențe la pauza derby-ului cu Rapid: „Ăsta e meci de bătaie! Eu nu l-aș fi scos”

Managerul general al vicecampioanei României a dezvăluit că el i-a transmis lui Gigi Becali să nu-l schimbe pe Andrea Compagno, fiind un meci de luptă contra Rapidului, și să nu-l introducă pe Dorin Rotariu.

Mihai Stoica și Gigi Becali, divergențe la pauza derby-ului cu Rapid

au avut divergențe la pauza derby-ului cu Rapid, managerul general al vicecampioanei României spunând că i-a transmis patronului să nu îl schimbe pe Andrea Compagno:

„Când cumperi ceva nou de îmbrăcat, nu vrei să porți cât mai repede? Eu nu pot să îmi impun punctul de vedere la fiecare jucător. La Ngezana am insistat să nu joace.

Rotariu s-a antrenat foarte bine, n-a jucat rău la Petrolul, dar acum i-am spus lui Gigi la pauza meciului cu Rapid că ăsta e meci de bătaie, eu nu l-aș fi scos pe Compagno, chiar dacă nu a făcut o repriză strălucită.

Eu dacă mă duc la o echipă nouă, pot să spun că nu sunt pregătit încă să joc. La fel a fost și la Ganea. Deci nu știu unde e problema până la urmă”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„Nu e o victorie meritată a Rapidului!”

„Îmi pare rău, dar e fault la golul doi, Paul Iacob îl împinge pe Ngezana. Nu suntem supărați pe Colțescu, nu am ce să reproșez. Doar spun că de-asta a rămas Iacob singur. Nu e victorie meritată, oricum aș da-o.

Nu e victorie meritată, pentru că n-au avut ocazii. Au fost inteligenți, dar a doua repriză nu au avut nimic. Nu a fost de roșu la Ovidiu Popescu, roșu a fost aseară la Romero, la Tottenham-Chelsea”, a .

„Asist la un val de critici, totul e bine în altă parte numai la noi nu. E vina lui Gigi, e vina tuturor, jucătorii n-au antrenor. Ok, dar am pierdut un singur meci din 15 și am pierdut puncte când au fost erori mari de arbitraj.

Pasa lui Ovidiu Popescu e greu de explicat, Ngezana alunecă, Dawa se duce de parcă îl lasă pe Papeau să avanseze, iar Pantea merge cu el și pare că îl lasă în pace”, a mai spus MM Stoica.