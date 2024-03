Edi Iordănescu are bătăi de cap înainte de EURO 2024, deoarece mulți internaționali români nu joacă la echipele de club. Mihai Stoichiță a dezvăluit și situația lui Ianis Hagi de la Deportivo Alaves la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă live pe FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Mihai Stoichiță a analizat dilemele lui Edi Iordănescu cu 4 luni înainte de Euro. „Acolo ne doare” Ce se întâmplă cu Ianis Hagi? „E nedreptățit”

EURO 2024 se apropie, iar Edi Iordănescu are dileme mari în ceea ce privește lotul pe care îl va folosi la turneul final din Germania. Mai mulți internaționali români nu joacă sau primesc puține minute la echipele de club, așa cum se întâmplă și cu Ianis Hagi.

Ianis Hagi nu este titular la Alaves și primește din ce în ce mai puține șanse în LaLiga. Horațiu Moldovan nu joacă la Atletico Madrid, fiind rezerva lui Jan Oblak, iar Radu Drăgușin nu a reușit încă să se impună la Tottenham.

și ce îl neliniștete pe selecționerul României. Directorul tehnic consideră că situația lui Ianis Hagi este nedreaptă la Alaves.

„Nu are cum să se liniștească. Pot să te mint să spun că nu suntem îngrijorați când vedem că nu joacă fotbaliști în campionatele în care s-au transferat. Portari să zici că am avut de-a lungul generațiilor care nu au jucat și au fost cei mai buni de pe teren. Nu putem să nu ne uităm la ce avem pe bancă, în spatele lui. Niciodată nu am dus lipsă de portari.

Nu înțeleg de ce nu joacă, nu sunt străluciți la Alaves. Mă tot uit, nici nu mă mai gândesc că nu joacă Ianis și fac comparație cu ăia care sunt în locul lui pe teren, la fel de bine putea să joace și Ianis. Să zici că era rezerva lui Isco. Sunt român, animat de naționalism, dar revenind la obiectivism”, a spus Stoichiță.

„De ce e nedreptățit? Poate oricând să dea o pasă luminoasă”

„Mă uit la antrenorul lor, de ce e nedreptățit. Poate să îți dea gol oricând, poate să îți dea o pasă luminoasă. Are o echipă plată. Nu este jucătorul lor și antrenorul se gândește că o să rămână toată viața acolo, să își țină grupul de jucători. Nedreptățit de faptul că trebuie să primească o șansă.

Continuă să piardă cu aceeași jucători sau să facă egal, bagă-l și pe ăla că de aia l-ai adus. De ce l-ai luat de la Rangers?”, a mai spus directorul FRF la FANATIK SUPERLIGA.

Englezii au dat verdictul în privința lui Drăgușin: „Este destul de relaxat”

, care nu este titular la Spurs. Jurnalistul Jack Pitt-Brooke de la The Athletic spune că stoperul român a înțeles că nu va avea foarte multe ocazii în primul an de Premier League.

”A fost un jucător fantastic în Serie A. Înțeleg că este destul de relaxat relativ la statutul său de la Tottenham. Este conștient că Spurs nu mai au multe meciuri de disputat în acest sezon și că, practic, nu există ocazii numeroase pentru jucătorii de rezervă.

Drăgușin vine într-un campionat nou, iar cuplul de fundași centrali este foarte bine închegat. Romero și Van de Ven joacă bine, sunt sănătoși și au evitat suspendările, astfel că doar în momentul în care va apărea o problemă cu unul dintre ei Postecoglou va face apel la Drăgușin.

Fotbaliștii cu un salt mare în carieră nu încep mereu să joace imediat. Drăgușin ar putea lua ca exemplu cazul lui Cristian Chivu. Când s-a transferat la Ajax, în 1999, nu a jucat în primele luni și a trebuit să fie răbdător. Asta nu l-a împiedicat să aibă o carieră formidabilă, în care a cucerit inclusiv Champions League”, a declarat Pitt-Brooke, conform tbrfootball.com.

DILEMELE lui Edi Iordanescu cu 4 luni inainte de EURO 2024: “ACOLO NE DOARE”