Englezii au dat verdictul în privința titularizării lui Radu Drăgușin la Tottenham: ”Este destul de relaxat relativ la statutul său”

Internaționalul român a fost adus de Spurs în schimbul sumei de 25 de milioane de euro, plus alte 6 milioane de euro bonusuri. Transferul a fost inclus pe lista .

Radu Drăgușin, șanse minime să prindă un loc de titular la Tottenham

În ciuda faptului că venea din postura de titular la Genoa și la echipa națională a României, Radu Drăgușin nu a prins un loc în primul ”11” la Tottenham. Iar englezii sunt de părere că acest lucru este puțin probabil să se întâmple prea repede.

ADVERTISEMENT

Jurnalistul Jack Pitt-Brooke de la The Athletic a comentat situația internaționalului român în cadrul podcast-ului ”A View From the Lane” și consideră că acesta a înțeles faptul că nu va avea foarte multe ocazii în acest sezon.

”A fost un jucător fantastic în Serie A. Înțeleg că este destul de relaxat relativ la statutul său de la Tottenham. Este conștient că Spurs nu mai au multe meciuri de disputat în acest sezon și că, practic, nu există ocazii numeroase pentru jucătorii de rezervă.

ADVERTISEMENT

Drăgușin vine într-un campionat nou, iar cuplul de fundași centrali este foarte bine închegat. Romero și Van de Ven joacă bine, sunt sănătoși și au evitat suspendările, astfel că doar în momentul în care va apărea o problemă cu unul dintre ei Postecoglou va face apel la Drăgușin.

Fotbaliștii cu un salt mare în carieră nu încep mereu să joace imediat. Drăgușin ar putea lua ca exemplu cazul lui Cristian Chivu. Când s-a transferat la Ajax, în 1999, nu a jucat în primele luni și a trebuit să fie răbdător. Asta nu l-a împiedicat să aibă o carieră formidabilă, în care a cucerit inclusiv Champions League”, a declarat Pitt-Brooke, conform .

ADVERTISEMENT

Drăgușin, obișnuit cu postura de rezervă de la Juventus

De asemenea, jurnalistul Charlie Eccleshare a dezvăluit că managerul Ange Postecoglu i-a mărturisit încă din momentul transferului lui Radu Drăgușin la Tottenham că acest nu va intra direct titular.

”Mi-a zis că nu îl transferă să fie rezervă, însă nici îl va pune să joace imediat titular. Trebuie să-și câștige acest loc. L-am întrebat pe Ange în conferința de presă despre Drăgușin și mi-a spus ‘Dacă voia doar să joace, putea să rămână la Genoa’.

ADVERTISEMENT

Trebuie s-avem în vedere faptul că la Juventus, când a apărut la prima echipă, îi avea acolo rivali pe post pe Leonardo Bonucci și Giorgio Chiellini, deci se poate afirma că este obișnuit cu provocările. Eu cred că va fi în regulă”, a spus acesta.

Agentul Florin Manea a afirmat la FANATIK SUPERLIGA că de situația pe care o traversează Drăgușin la Tottenham, însă a recunoscut că se aștepta ca acesta să joace în ultimul meci din premier League, înfrângerea de acasă cu Wolverhampton.