Mihai Trăistariu a început anul în forță. A strâns toți banii și scapă de rate: „Dau 15.000 de euro”

Mihai Trăistariu își îndeplinește un vis. Artistul a strâns toți banii necesari și anul acesta o să-și plătească ratele la bancă.

Mihai Trăistariu scapă de rate în 2023. A strâns toți banii de care avea nevoie

De mai mulți ani, cea mai mare dorință a lui Mihai Trăistariu este să-și plătească toate ratele de la bancă. Anul 2022 a fost benefic pentru artist,

De asemenea, concertele pe care le-a avut în noaptea l-au ajutat să-și îndeplinească visul. la trei resorturi diferite, de unde a fost remunerat și cu câteva mii de euro.

Astfel, în aceste condiții, Mihai Trăistariu a dezvăluit că a strâns toată suma necesară, iar acum își va achita datoriile.

„Am făcut milioane ca să le dau la rate. Am cântat în Bulgaria de Revelion. Am avut noroc și am făcut cu tot cu Sinaia- pe 1 și cu Crăciunul, am făcut vreo 8000 de euro.

Și trebuie să-i dau la bancă. Alții cheltuie și eu mă duc în vacanță pe banii lor. Asta mi-a plăcut tot timpul, am cântat la 5 stele și am stat acolo. Mai am 15.000 de euro și-i dau acuma. Și am scăpat”, a declarat Mihai Trăistariu la

Mihai Trăistariu vrea să-și ridice casă

Și dacă a încheiat cu ratele, Mihai Trăistariu are un nou scop. Cântărețul a mărturisit că s-a săturat să locuiască în apartament, în aglomerația orașului, așa că s-a hotărât să-și cumpere un teren, unde să-și ridice o casă.

„Strâng de teren, vreau să-mi fac o casă. Vreau în pădure, în Constanța. Eu stau la Mamaia Nord, pe malul mării.

Vreau să stau la țară, la pădure, la copaci. Îmi fac o căsuță, cu o piscină acolo, cu două animale, că eu sunt cu pisici și căței la greu”, a mai spus Mihai Trăistariu.