Mihai Trăistariu, băgat cu forța în camera unei fete de 18 ani! A rămas interzis

Mihai Trăistariu a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, una din cele mai ciudate întâmplări prin care a trecut ca artist. Chemat să cheme în toate locurile posibile, Trăistariu s-a obișnuit cu timpul să facă față atât unui public aflat pe terasă, la mare, cât și în sălile de spectacol.

Mihai Trăistariu, băgat în camera unei tinere să îi cânte la majorat

A existat o situație pe care cântărețul nu și-ar fi imaginat-o niciodată. La un moment dat, în urmă cu ceva ani, Mihai Trăistariu a fost contactat de tatăl unei fete care avea să împlinească 18 ani pentru a face show la majoratul ei.

Artistul a acceptat din prima, mai ales că ocazia era una cu totul specială, căci o dată în viață devine unul major. Doar că, socoteala de acasă nu s-a potrivit deloc cu cea din târg. Mihai a ajuns într-o cameră de apartament. Acolo credea că avea să se tocmească legat de detaliile cântării pentru fata bărbatului care l-a contactat.

Surpriza cea mare a venit când respectivul domn i-a spus că show-ul urma să fie ținut acolo și nu în vreun local ales special pentru majorat. Mihai Trăistariu s-a simțit descumpănit. A avut senzația că era tras într-o capcană.

Artistul povestește astăzi despre această pățanie, cu umor, deși atunci nu era deloc amuzat, cu toate că și-a făcut treaba până la capăt, dovedind că nu duce lipsă de profesionalism.

„Eram și nervos!”

„Eu am cântat, de pildă, în camera unei fete, care avea majoratul. Taică-su m-a păcălit m-a păcălit. La Bistrița-Năsăud a fost asta, când mi-a zis că vrea să îi cânt fiicei sale, care împlinise 18 ani. Am rămas înmărmurit. Cum să cânt aici, în cameră? Eram și nervos! A trebuit să mă conformez. N-a fost o situație tocmai plăcută”, a dezvăluit Mihai Trăistariu, pentru FANATIK.

Artistul a povestit, recent, că artiștii sunt puși de multe ori în situația de a cânta la evenimente care nu sunt neapărat unele pline de glamour. Susține că nu se întâmplă să ai mereu spectacole pe scenele mari ale țării. Doar că a cânta în camera unei fete, ce-i drept, devenită majoră, i-a pus niște semne serioase de întrebare.

ne-a mai spus că a făcut o serie de compromisuri de dragul carierei și nu a avut niciodată ifose atunci când a trebuit să susțină un spectacol. Că a fost să cânte pe plajă, în cafenele sau pe scene mari din țară, Mihai Trăistariu a făcut totul de dragul publicului.

10.000 de euro, suma pe care ar cânta Trăistariu la bătrânețe

Tot el ne-a spus că mulți artiști nu pot trăi doar din muzică, recent, dezbătând cu privire la cântăreții care cântă la nunți și botezuri. Mihai a declarat, de data asta, pentru FANATIK, că s-ar putea să mai aleagă din evenimentele la care să participe când va ajunge la o vârstă înaintată.

„Nu putem să trăim doar din spectacolele de la Sala Palatului. Da, poate că la 60 de ani o să cânt și eu pe 10.000 de euro și o să am mai puține concerte”, a adăugat Mihai Trăistariu pentru FANATIK.

TVR nu a luat încă o decizie despre participarea la Eurovision: „Am primit piese din Finlanda”

Artistul a fost întrebat de FANATIK și dacă revine la Eurovision ori dacă știe ceva legat de participarea noastră în concurs, având în vedere că nu a comunicat nimic pe această temă. Muzicianul are o piesă pentru ESC. Ne spune că ar putea da marea lovitură cu melodia sa.

„Nu se știe încă nimic despre participarea României la Eurovision. Am fost recent la TVR. Am întrebat și eu, dar nici ei nu știu. E o confuzie totală. Am primit vreo 40 de piese din Finlanda, de la niște producători. Dacă nu ține România Eurovisionul, mă gândesc să particip din partea unei alte țări”, ne-a precizat Trăistariu.