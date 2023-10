Mihai Trăistariu vrea să dea o mare lovitură financiară: „Am găsit, spre mirarea mea”

Mihai Trăistariu a prins ”șmecheria” prin care își poate asigura un trai decent și a găsit soluția perfectă cu care își poate umple buzunarele pline cu bani. Tot mai multe vedete de la noi cochetează cu investițiile în hotelurile de pe litoral.

Mihai Trăistariu vrea să dea marea lovitură pe litoral

De la oameni de afaceri pur-sânge, la cântăreți sau patroni de echipe de fotbal, multe personalități din România au prins gustul banilor din business-urile de pe litoral. Mihai Trăistariu este unul din starurile de la noi care își dorește să investească un milion de euro într-o afacere.

Pentru asta, însă, riscă să ajungă la sapă de lemn! cu melodia „Tornero” este dispus să facă împrumut la bancă pentru a-și vedea visul împlinit.

Strategia de afacere a lui Trăistariu s-a schimbat de-a lungul sezonului estival, după cum chiar muzicianul a dezvăluit. Artistul a spus că acum are în cap o cu totul altă variantă de investiție.

„Mai întâi am vrut să-mi cumpăr un teren în zona litoralului pe care să-mi construiesc un hotel. Dar, după încheierea sezonului, am schimbat strategia. Mi-am căutat un hotel gata funcțional pe care să-l cumpăr. Și am și găsit, spre mirarea mea, câteva oportunități foarte interesante”, a declarat Mihai Trăistariu

„Pe lângă hotelul de la Costinești, am mai văzut și alte resorturi”

De departe, i-a făcut cu ochiul un hotel din Costinești care numără 50 de camere și are o valoare de 600.000 de euro. „Pe lângă hotelul de la Costinești, am mai văzut și alte resorturi, prin diverse stațiuni. Și la Venus, și la Olimp, spre exemplu. Nu am vreo pretenție anume, legată de o anume stațiune.

Doar să-mi placă ceea ce văd și să mă înțeleg cu proprietarul. Fiindcă dacă cineva își închipuie că voi scoate bani fără să mă uit, doar fiindcă mă cheamă cum mă cheamă, atunci se înșală!”, a adăugat Mihai Trăistariu pentru aceeași sursă.

ar fi dispus să ajungă din nou dator la bănci, asta deși de curând a scăpat de o datorie. Pentru afacerea sa, cântărețul estimează că ar avea o rată lunară de plătit de 12.000 de euro.