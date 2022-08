Mihai Trăistariu și Costi Ioniță, colaborare la 21 de ani de când s-a destrămat Valahia: „Am pus problema”

După 21 de ani de când s-a destrămat trupa Valahia, Mihai Trăistariu ar putea colabora din nou cu Costi Ioniță. Solistul își dorește să revină în forță în muzică și are nevoie de ajutorul vechilului său prieten.

Costi Ioniță și Mihai Trăistariu ar putea colabora din nou, la 21 de ani de la destrămarea trupei Valahia

La sfârșitul anului 2021, printr-o postare pe Facebook,

Totul a pornit de la faptul că cel din urmă își asumase rolul de manager și a cerut să fie plătit în plus pentru asta. Apoi, cei trei se certau pentru locul din centru în timpul concertelor, iar în cele din urmă, separarea s-a produs atunci când producătorul le-a propus colegilor săi să cânte manele.

Mihai Trăistariu nu a putut accepta această idee, dar odată cu trecerea anilor, văzând succesul pe care Costi Ioniță l-a avut cu alți artiști, dar și avântul pe care acest gen muzical l-a avut în societatea românească, și-a schimbat principiile.

„Urmăresc trending-ul și observ că, de câțiva ani, manelele rămân în vogă. Eu m-am lansat exact odată cu manelele, în anii 2000, când eram în trupa Valahia și am debutat cu Costi Ioniță.

El a inventat manelele în România. A preluat de afară ritmurile acestea orientale, arabe, turcești, și cu cuvinte în limba română, ele au prins”, a declarat Mihai Trăistariu pentru

Ce i-a propus Mihai Trăistariu lui Costi Ioniță: „A acceptat”

Analizând succesul pe care artiști precum Loredana Groza și Theo Rose l-au avut după ce au cântat acest gen muzical, Mihai Trăistariu s-a hotărât că este cazul să cânte și el o manea. S-a gândit că cel mai bine ar fi să-l contacteze pe fostul său coleg.

„I-am zis anul trecut lui Costi Ioniță, ‘Măi, ce ar fi să îmi faci o manea?’ și a zis, ‘Hai, frate, să facem!’. I-am dat un mesaj pe WhatsApp.

Nu s-a concretizat încă pentru că nu am stat eu cu gura pe el, ca să trag puțin de el. Probabil și el e ocupat. Și eu am fost foarte ocupat, dar am pus deja problema și el a fost de acord”, a spus Mihai Trăistariu.

Totodată, Costi Ioniță l-a sfătuit pe fostul său coleg ca la început să colaboreze cu un manelist celebru, pentru a fi sigur că piesa va avea succes.