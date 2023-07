Mihai Voropchievici spune care sunt cele mai inteligente zodii. Ești pe listă?

Cele mai inteligente zodii sunt capabile să te tragă pe sfoară ori să vadă niște dedesubturi pe care nici cei mai buni detectivi nu le observă. Maestrul Mihai Voropchievici face o analiză inedită, în exclusivitate pentru cititorii FANATIK.

Cele mai inteligente zodii. Top realizat de Mihai Voropchievici

Care sunt, așadar, nativii care au o minte ascuțită? Iată, în rândurile de mai jos care sunt cele mai inteligente zodii? Aceste zodii au, de cele mai multe ori, soluții pentru orice problemă. Nu spunem că toate celelalte zodii nu sunt inteligente, doar că astrele au fost mai generoase cu aceste semne.

ADVERTISEMENT

Acestea pot amuza prin remarcile lor cu substrat și e o plăcere să faci conversație cu ele. Dacă te întrebi cum fac unii nativi de reușesc mai mereu, află că astrologia a contribuit la asta.

Scorpionii sunt fini observatori

Pe locul unu este Scorpionul. Scorpionii pot părea liniștiți, reci și distanți, dar țin minte tot. Ei, când sunt tăcuți, sunt în modul lor de observare. Nu le place să fie luați prin surprindere. Specialiștii dezvăluie că Scorpionul e un detectiv înnăscut. Acest semn e cu trei pași înaintea celorlalți. Scorpionii au capacitatea de a descoperi secrete și te citesc perfect dacă încerci să îi minți.

ADVERTISEMENT

Ei reușesc să ajungă primii la soluții. Te-a scanat, te-a citit și te-a cumpărat. Așa e Scorpionul.

A doua de . E mereu pregătit de noi experiențe și aventuri. Săgetătorii văd totul în ansamblu. Sunt un fel de fântână a înțelepciunii, iar soluțiile lor sunt printre cele mai ingenioase. Săgetătorilor le place să filozofeze, așa că orice dialog cu ei e o încântare, o plăcere, dar și o posibilitate de a înmagazina cunoștințe. Au o sete neostoită de cunoaștere. Săgetătorul e marele amator de tot ce înseamnă inovații.

ADVERTISEMENT

Vărsătorii, inovatori prin definiție

Top cele mai inteligente zodii: Locul 3. Următoarea zodie este Vărsătorul. Nativul de aer are un fel unic de a gândi. Este cea mai ciudată zodie din horoscop. Are un mod întortocheat de a gestiona lucrurile. Te va împiedica să îți dai seama de inteligența lui ca nu cumva să îl invidiezi. Totuși, în majoritatea situațiilor, Vărsătorul e cu un pas înaintea celorlalți. Este dotat cu niște abilități fantastice. Știe să se remarce de îndată, asta datorită faptului că are o minte brici.

Pe listă se află și Fecioara! Fecioarele sunt canalizate pe verbul a gândi, poate prea mult uneori. Analizează atent fiecare situație. Depistează dacă nu e ceva la locul lui sau ce piesă din puzzle lipsește. , rigidă, dar foarte inteligentă. Nu e recomandat să o păcălești. Cu mare greutate vei reuși asta. Va ști să întoarcă situațiile pe toate părțile și îți va da senzația că ideea ta era ideea ei.

Fecioarele nu pot fi păcălite ușor

De multe ori e minunat să apelezi la viziunea unei Fecioare când simți că ai intrat într-un punct mort și nu mai găsești soluții. Dacă spui că ai avut o părere despre un lucru pe care întâmplător l-ai visat, imediat îți va spune cum se vor întâmpla lucrurile, iar la final vine cu soluția.

ADVERTISEMENT

Top cele mai inteligente zodii: Locul 5. Berbecii au și ei o inteligență aparte. Sunt deschizătorii de zodiac. Par că le-au primit pe toate. Au o minte brici, fac toate conexiunile și sunt foarte rapizi în gândire. Sunt independenți și au încredere în propria persoană.

Zodia Berbecului este zodia supraviețuitoare. Ei parcă au inventat instinctul. Beneficiază de noroc și ies învingători. Berbecii, ca să învingă, trebuie să acționeze bazându-se pe flerul lor. Nu degeaba se zice că ei se aruncă mereu cu capul înainte. Ei, având o minte iute, știu de ce se aruncă înainte cu capul.

Printre cele mai inteligente zodii se află și Gemenii

Ultima zodie care se află printre cele mai inteligente zodii este Geamănul. Gemenii fac cu ușurință toate conexiunile. Mai toți specialiștii în astrologie îi clasează pe locul întâi, la egalitate cu Scorpionul.

Top cele mai inteligente zodii. Dispun de multe soluții. Gemenii au o dexteritate mintală, abilitatea de a accesa mai multe soluții și, la fel ca Fecioarele, aleg mereu cea mai bună variantă. Sunt cameleonii zodiacului. Pot mima inclusiv inteligența celorlalți. Dacă îi găsiți în toane bune și sunteți la petrecere, îi imită pe cei din jur cu o lejeritate ieșită din comun. Cu toate acestea, sunt alunecoși și nu știi cu care dintre cei doi Gemeni ai de-a face când ești într-un dialog cu ei.

Pentru alte previziuni la fel de interesante, realizate de astrologul și numerologul Mihai Voropchievici, intră pe