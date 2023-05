Miliarde de dolari din partea SUA pentru reactoarele nucleare modulare din România. Țara noastră e prima din Europa care implementează tehnologia. Deși statul american va contribui momentan cu doar 275 de milioane de dolari, există scrisori de interes din partea U.S. Export-Import Bank (EXIM) şi U.S. International Development Finance Corporation (DFC) pentru finanțări de 4 miliarde de dolari.

, este luat în serios atât de SN Nuclearelectrica SA, cât și de partenerii americani, drept dovadă disponibilitatea de a investi cantități semnificative de bani pentru realizarea proiectului. Așadar, SN Nuclearelectrica a anunțat că ”salută anunţul făcut de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, în cadrul Summit-ului G7: Statele Unite ale Americii şi parteneri multinaţionali publici şi privaţi din Statele Unite, Japonia, Republica Corea şi Emiratele Arabe Unite, intenţionează să finanţeze cu până la 275 milioane de dolari Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) din România, sumă care include şi o scrisoare de interes de la U.S. Export-Import Bank (EXIM) în valoare de până la 99 milioane USD ca parte a programului EXIM Engineering Multiplier”.

Totodată, US Export Import Bank (EXIM) și US International Development Finance Corporation (DFC) au emis scrisori de interes în vederea sprijinului financiar de până la 3, respectiv 1 miliard de dolari, pentru a fi dezvoltat acest proiect. , care prevede investiții de 600 de miliarde de dolari la nivel mondial până în 2027, în acest domeniu.

Faptul că investițiile din România au ajuns pe această listă îi onorează pe reprezentanții țării noastre ”Suntem mândri să poziţionăm România pe harta strategică de dezvoltare a proiectelor energetice nucleare. Este un merit pe care România şi l-a câstigat prin cei peste 26 ani de operare în siguranţă, la cele mai înalte standarde de excelentă a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda, prin cei peste 50 ani de dezvoltare a industriei nucleare din România, prin rigurozitatea reglementatorului CNCAN, prin excelentă în pregătire în inginerie şi operare nucleară a sistemului de învăţământ românesc și prin leadership-ul întregii echipe Nuclearelectrica.

Suntem mândri că România va fi a doua ţară după SUA şi prima din Europa care va dezvolta o centrală NuScale VOYGR™ cu reactoare modulare mici şi că proiectul nostru a câstigat încrederea şi susţinerea celor mai importante instituţii financiare din lume, precum şi a Preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, şi a Guvernului American, şi a partenerilor din Japonia, Republica Coreea şi Emiratele Arabe Unite”, a declarat Cosmin Ghiţă, director general SN Nuclearelectrica SA.

Așadar, România va fi prima țară din Europa care va implementa reactoare modulare mici, prin compania RoPower. De altfel, după SUA România a e doua țară la nivel mondial care face acest lucru. În consecință, vor fi făcuți primii pași concreți care analizează fosta centrală de la Doicești, după care vor fi estimate costurile și va fi estimat calendarul lucrărilor.

Specialiștii sunt de părere că la Doicești e locul ideal pentru acest proiect, pentru că acest amplasament respectă toate standardele internaționale și naționale. Studiul inițial a fost de 2.1 milioane de dolari. Președintele Klaus Iohannis a fost primul care i-a mulțumit președintelui american Joe Biden pentru această investiție.

“Salut anunţul făcut astăzi de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, la Summitul G7, cu privire la sprijinul SUA şi Japoniei, al partenerilor Coreea de Sud şi Emiratele Arabe Unite de până la 275 de milioane de dolari pentru proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) din România, precum şi scrisorile de interes din partea US EXIM and US International Development Finance Corporation pentru un sprijin suplimentar de până la 4 miliarde de dolari pentru implementarea proiectului.

Aceste iniţiative reprezintă un sprijin esenţial pentru obiectivul României de a se situa în prima linie a dezvoltării infrastructurii revoluţionare a energiei nucleare. Implementarea proiectului SMR în parteneriat cu SUA va permite producţia de energie curată şi va spori securitatea energetică”, a declarat Klaus Iohannis.