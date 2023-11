Milionarul din fotbal comparat cu Becali: ”E mai tare ca noi toți la un loc”

În direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Oracolul Fanatik a dezvăluit că nu doar Gigi Becali este dedicat Bisericii și creștinismului. Asta, pentru că mai există un milionar, cunoscut om de fotbal din trecut, care a făcut avere tocmai după ce a devenit credincios. Este vorba despre faimosul Costel Bucur, fostul patron al celor de la Gloria Buzău.

Milionarul din fotbalul românesc care a luat-o pe urmele lui Gigi Becali

care până nu s-a luat de credință nu-i mergea nimic. Costel Bucur! Și-a luat-o și ăla, măi frate, cu credința, cu rugăciunile, cu toate astea. Acum e mai tare ca noi toți la un loc, mai puțin Gigi. Câștigul lui anul trecut 22 de milioane de euro, ce e scos de la ANAF”, a explicat Mitică Dragomir, lăsând să se înțeleagă că profitul lui Bucur e de fapt mult mai mare.

”Fostul patron de la Buzău. S-a luat după Gigi? Gigi l-a influențat? Erau prieteni”, s-a mirat Horia Ivanovici. Tot Mitică Dragomir a fost cel care a oferit mai multe explicații pe această temă. ”Are o familie absolut extraordinară, toți credincioși. Și fiul, așa cum și fetele lui Gigi, toată familia credincioasă, eu cunosc fetele, sau cel puțin două din ele. Asta care a făcut bloc lângă mine, țiplă, cuminte, harnică, credincioasă. Mare educație, ți-e și rușine să faci glume în prezența ei”, a completat Dragomir.

Constantin Bucur, zis și Costel Bucur, este fost patron al celor de la Gloria Buzău. Sătul de fotbal, milionarul a făcut avere în ultima perioadă tocmai pentru că s-a regăsit în Biserică și se pare că această credință l-a ajutat să strângă averi. Considerat ”fratele” lui Gigi Becali, Costel Bucur este de asemenea un mare amator de mașini scumpe, fiind deseori văzut la volanul unui Mercedes GLC Coupe AMG.

Costel Bucur, cel mai bun prieten al lui Gigi Becali

Deși Costel Bucur era multă lume din acele vremuri spune că de fapt Gigi Becali era cel care se ocupa de tot, până la celebrul incident ”Romeo Bunică”. Ion Viorel, un apropiat al lui Bucur și al clubului Gloria Buzău, povestea pentru Prosport, cum se trăia fotbalul în acei ani la Gloria Buzău.

”O spun în premieră, că a trecut mult timp de atunci, eu am fost cel care l-a adus. Mi-am făcut rău singur, pe româneşte. Buzăul, la vremea aia, nu avea bani să joace în Liga 1, datorii de 17 miliarde la stat.

Şi atunci am fost sunat de la Bucureşti. Cum el (n.r. Gigi Becali) nu putea să fie implicat la două echipe, s-a găsit soluţia cu acest Constantin Bucur. Eu chiar mă gândeam cum să facem şi cum o să facem. Lui Gigi Becali îi plăcea publicul de aici”, a explicat Ioan Viorel.

Frăția dintre Gigi Becali și Costel Bucur a fost pusă în pericol de acel faimos Gloria Buzău – Steaua, scor 1-1, când fotbalistul Romeo Bunică a înscris împotriva ”stăpânului” și a privat-o pe Steaua București de titlul de campioană. Totul se întâmpla în 2007, însă în cele din urmă cei doi au îngropat securea războiului și nu au lăsat fotbalul să le strice prietenia.

