Ministerul Educației modifică bursele de merit și introduce burse de reziliență. Cine sunt cei care vor beneficia de ele

După ce părinții și elevii și-au arătat revolta față de faptul că, în acest an școlar au primit burse de merit elevi cu medii de 1 sau 2, conform criteriilor actuale de acordare ale acestor burse, Ministerul Educației face din nou schimbări.

Ministerul Educației modifică bursele de merit și introduce burse de reziliență

Astfel, din viitorul an școlar, va fi acordată elevilor cu media peste 9,50 sau rezultate deosebite la concursuri si olimpiade naționale. În acest an, regula a fost că primesc bursă primii 30% de elevi din clasă, indiferent de medie, ceea ce a însemnat că a ajuns inclusiv la peste 8.500 de școlari cu media sub 5.

ADVERTISEMENT

Ministerul introduce și o nouă bursă, bursa de reziliență, care va recompensa progresul unui elev. Aceasta va ajunge la primii 30% elevi din clasă, cu condiția ca mediile acestora să fie peste 7. Bursa de reziliență va fi mai mică decât cea de merit care este în prezent de 450 de lei.

“Principiul de a acorda bursele unui procent de elevi din fiecare clasă din fiecare școală este unul bun. Ne gândim să facem unele ajustări care să țină de un prag de medie și poate de diferențierea între bursă de merit, care să însemne un prag de medie foarte ridicat împreună cu performanță la concursuri și olimpiade, și o bursă de reziliență pentru acei copii care reușesc să învețe mai bine decât colegii lor din clasă, din anul școlar următor.

ADVERTISEMENT

Ne dorim ca în mod cumulat, bursa de merit și bursa de reziliență să însemne 30% din elevii unei clase. Valoarea va fi discutată o dată cu bugetul de anul viitor. În acest an, bursa rămâne pe regulile anunțate.

Dosarele de curs au fost deja făcute, au fost aprobate. Deci în acest an mergem pe politicile anunțate. Modificările pe care le-am sugerat urmează să le discutăm împreună cu actorii din învățământ și apoi să facem modificările normative”, a declarat .

ADVERTISEMENT

Anunțul făcut de Ligia Deca a venit în ziua în care au fost prezentate rezultatele testelor PISA la nivel internațional. Rezultatele aceste testări arată că nimic nu s-a schimbat în cinci ani de la precedenta testare. Elevii români sunt în continuare la coada clasamentului.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat recent că ”nu poate fi acceptat în continuare” ca elevii de nota 2 să primească burse de merit și că a avut o discuție cu ministrul educației, Ligia Deca, și sindicatele din învățământ.

ADVERTISEMENT

”Sperăm să avem cât mai repede o soluție prin care bursa de merit să reflecte performanța școlară”, spunea la acel moment premierul Marcel Ciolacu.