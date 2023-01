Ministru de externe, mort în timpul şedinţei de guvern. Demnitarul tocmai se întorsese dintr-o vizită în străinătate

Ministrul gabonez de externe, Michael Moussa Adamo, a murit vineri la Libreville după ce a suferit un atac de cord în timpul unei şedinţe de guvern.

Şeful diplomaţiei gaboneze, un apropiat al preşedintelui Ali Bongo Ondimba, şi, în pofida eforturilor specialiştilor, nu a putut fi resuscitat, potrivit unui scurt comunicat al guvernului, decesul fiind consemnat la ora 12:12.

“El s-a aşezat la începutul Consiliului de Miniştri şi a început să se simtă rău”, a declarat pentru AFP o sursă apropiată palatului prezidenţial. A fost transportat de urgenţă “inconştient” la un spital militar şi plasat la terapie intensivă, iar la scurt timp după prânz a murit, a precizat sursa, care a solicitat anonimatul. Ministrul avea 62 de ani.

“Ministrul nostru de Externe, Michael Moussa Adamo, a plecat astăzi dintre noi. A fost un foarte mare diplomat, un adevărat om de stat”, a scris președintele Ali Bongo Ondimba pe rețelele sale de socializare. “Pentru mine, a fost în primul rând un prieten, loial și credincios, pe care am putut conta mereu”, a adăugat el, subliniind că “este o pierdere uriașă pentru Gabon”.

Shocked and extremely saddened to hear of the untimely demise of my dear friend Michael Moussa Adamo, Foreign Minister of .

My deepest condolences to his family and loved ones. And to the Government of Gabon on this loss.

I will miss his friendship and wise advise.

— Abdulla Shahid (@abdulla_shahid)