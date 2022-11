O jurnalistă din România, amenințată de un politician din Ungaria. ”Ar trebui spânzuraţi”. IPJ Mureș s-a autosesizat

Amintim că în spațiul public au apărut informaţii despre momentul în care politicianul maghiar a făcut-o “ticăloasă” pe jurnalista Boróka Parászka, de la Radio Târgu Mureș. De asemenea, deputatul a mai precizat că ”astfel de oameni ar trebui spânzuraţi”.

Nu este prima dată când această jurnalistă este amenințată

În continuare, dosarul care vizează infracţiunea de ameninţare va fi instrumentat de Serviciul de Investigaţii Criminale. La această situație s-a ajuns după ce deputatul maghiar a lansat aceste aprecieri cu ocazia unui eveniment organizat la Sfântu Gheorghe.

Este vorba despre Barna Bartha, membru al partidului extremist ”Patria Noastră”, reprezentat în Parlamentul de la Budapesta. Un jurnalist prezent la întâlnirea de la Sfântu Gheorghe l-a înregistrat când profera jigniri și amenințări la adresa jurnalistei care lucrează pentru postul public de radio.

Radio România Târgu Mureș a transmis că nu doar jurnalista Boróka Parászka a fost vizată la întâlnirea publică organizată de . La acel eveniment s-a vorbit și despre denigrarea rromilor.

Conform , Barna Bartha a spus că ”asistăm la țiganizarea secuimii și a poporului maghiar”. La 1 aprilie 2022, jurnalista amenințată acorda un interviu pentru și declarat că s-a confruntat adesea cu amenințări dintre cele mai urâte.

Efectele criticilor la adresa lui Viktor Orban

Inclusiv . La această situație s-a ajuns din cauza opiniilor critice pe care le-a exprimat la adresa regimului condus de prim-ministrul ungar Viktor Orban.

”(…) Am făcut, așadar, universitatea în Ungaria, am simțit, încă de pe atunci, că societatea maghiară se schimbă și că n-o să fie bine.

(…) Multe sunt amenințări cu moartea. Eu am trecut prin multe… Asta e meseria noastră, trebuie să fim atenți, prudenți, gata de orice. Nu vreau să plâng aici din cauza asta.

Dar știu că presiunea asta permanentă, pentru cineva care nu este pregătit sau care are o fire sensibilă, e imposibil de suportat. Și mai ales femeile”, a declarat Parászka Boróka, cu o experiență de 22 de ani în jurnalism.