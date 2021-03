Ministrul de Interne, anunț surprinzător după crima de la Onești: “Gestionarea situațiilor de urgență a evoluat”

Lucian Bode, ministrul de Interne, a făcut un anunț surprinzător miercuri, la Realitatea Plus, în legătură cu crima de la Onești, declarând că: “tot ce înseamnă situații de urgență a evoluat enorm în ultimii ani, ca pregătire și dotare, dar există încă multe nereguli”.

În cursul zilei de astăzi, ministrul de Interne a comentat tragedia de la Onești, declarând că gestionarea acesteia a fost una defectuoasă.

În urmă cu o lună, Bode a declarat că își propune să crească substanțial bugetul MAI din fonduri europene, pentru a putea să reformeze sistemul.

Nu sunt de acord că în structurile MAI avem atât de puțină competență, niciodată nu voi fi de acord să pun semnul egal între Poliția Română sau Departamentul pentru Situații de Urgență și o tragedie, o situație în care doi, trei, 27 de angajați ai structurii respective și-au îndeplinit defectuos atribuțiile.

În ultimii zece ani de zile tot ce a însemnat situații de urgență a evoluat enorm, ca pregătire și dotare.

Mi-aduc aminte de bilanțul DSU că salvatorii anul trecut au fost chemați să intervină, în medie, de 1000 de ori pe zi și au făcut-o și au salvat vieți. În schimb, există multe lucruri în neregulă.

Eu sunt un om responsabil și acolo unde am fost investit cu încredere din partea PNL, am încercat să îmi fac datoria cum am putut mai bine, am susținerea prim-ministrului și am susținerea majorității parlamentare să fac reformă în Ministerul Afacerilor Interne.

S-a folosit atât de mult cuvântul reformă încât oamenii nu îl mai cred. Când spun reformă mă refer la problemele sistemice, în primul rând la deficitul de personal.

Au plecat în ultimii ani au plecat în pensie și de aceea trebuie să gândim un sistem de gestionare a carierei, în fiecare an la școlile din poliție avem din ce în ce mai puține locuri.

Mai este importantă aducerea în sistem a unor oameni bine pregătiți cu experiență și competență, dar și eliminarea acestei practici a împuternicitului pe funcție, această menținere pe funcții este dăunătoare unui management performant.

Propunerea cu care voi merge în fața guvernului va fi de organizare a concursurilor de sus până jos pentru a-i selecta pe baza unor concursuri transparente și să avem stabilitate pe aceste funcții.

Pentru 2.000 de posturi de ofițeri s-au înscris 18.700 de angajați, iar concursul a fost organizat ireproșabil în urmă cu câteva săptămâni”, a declarat Lucian Bode la Realitatea Plus.