Ministrul finanțelor anunță că pensiile și salariile nu vor fi înghețate în 2022: ”Exclus”

Ministrul finanțelor a subliniat că este ”exclus” ca să fie înghețate în 2022. De asemenea, Adrian Câciu a completat că datoria publică creşte pe seama unor împrumuturi angajate de stat pentru a face investiţii.

Pensiile și salariile vor crește în 2022

În cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o miercuri la Palatul Victoria, ministrul finanțelor a fost întrebat de jurnaliști despre posibilitatea ca și salariile să fie înghețate.

ADVERTISEMENT

”Exclus! Şi am spus acest lucru de când a început o emoţie referitoare la depăşirea ponderii datoriei publice la 50%. Odată cu această depăşire, pe site-ul ministerului aveţi şi o informare care spune cum va scădea datoria publică sub 50%.

Or, nu este cazul în acest an de o astfel de măsură. De altfel, datoria publică creşte pe seama unor împrumuturi angajate de statul român pentru a face investiţii. Or, pentru investiţii, acea prevedere din cadrul fiscal, din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, trebuie citită în spiritul ei.

ADVERTISEMENT

Trebuie văzut că evaluarea nu se face lunar”, a declarat Câciu, care mai departe s-a referit la eficientizarea activităţii administraţiei. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, a precizat că trebuie să plece de la atribuţii, obiective și operaţionalizarea sistemelor.

Soluțiile pentru eficientizarea activității administrației

„Eficientizarea activităţii administraţiei nu trebuie să plece de la calculul cinic al sumelor de bani folosite, ci trebuie să plece de la obiective, atribuţii, necesar, operaţionalizarea sistemelor şi a proceselor.

ADVERTISEMENT

Și apoi, pe cale de consecinţă, ai avea un efect asupra diminuării unor cheltuieli sau, de ce nu, în anumite cazuri a suplimentării, pentru că depinde de fiecare instituţie.

Deci, chestiunea aceasta face parte într-adevăr din ceea ce unora le place – contabilitate -, numai că administraţia, dar şi o corporaţie nu se conduc pe elemente strict contabile, ci pe elemente de eficienţă”, a completat Câciu.

ADVERTISEMENT

Altfel, amintim că la începutul acestei luni, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a revizuit în scădere la 2,9% estimarea de creştere a economiei româneşti pentru acest an. Anterior, estimarea revizuită pentru o scădere 4,3%. Astfel, noile cifre sunt în linie cu previziunile instituţiilor financiare internaţionale, care au modificat semnificativ în scădere prognoza privind avansul PIB (n.r. – până la 2%).