Ministrul Muncii, anunț oficial despre creșterea salariului minim. Ce șanse sunt să ajungă la 3500 de lei pe lună

Ministrul Muncii, anunț oficial despre creșterea salariului minim. Ce șanse sunt ca acesta să sară de 3.500 de lei pe lună în viitorul apropiat? Potrivit ministrului muncii Marius Budăi, se poartă discuții cu ”partenerii sociali” pentru a crește acest salariu la nivelul de 3.500 de lei, brut.

și patronatele pentru a crește salariul minim la 3.500 de lei, măcar în 2024. Cu toate acestea Budăi s-a ferit să înainteze o cifră oficială. De reținut că e vorba de salariul minim brut, care acum e 3.000 de lei.

”Din păcate, nu suntem într-o perioad şi eu o să mă feresc să fac acest lucru. Anul acesta, la 1 ianuarie a fost un salt mare de 450 de lei pentru salariul minim. A înţeles şi Guvernul să participe la acest salt şi 200 de lei nu sunt taxaţi. Avem discuţii cu partenerii sociali şi o asemenea decizie nu se ia decât la masa dialogului, cu partenerii sociali, cu sindicatele şi patronatele şi Guvernul la mijloc, ca un mediator ce trebuie să fie.

Însă toate aceste lucruri câteodată există o vorbă în România care spune că mai binele este duşmanul binelui. Trebuie să vedem ce ne dorim, să avem discuţii clare şi oneste cu mediul de afaceri astfel încât să nu dezechilibrăm ceea ce avem bun acum. Avem salariul minim în construcţii făcut. Noi în mandatul trecut am semnat şi am avut un pact cu partenerii noştri din construcţii, mă refer la angajatori şi la reprezentanţii angajaţilor, unde am instituit acel salariu minim de 3.000 lei, ulterior în 2022 am instituit acel salariu minim de 3.000 lei şi cu fiscalizare redusă şi în agricultură şi alimentaţie.

Acum salariu în construcţii este 4.000 lei. Studiem ambele variate. Suntem în continuu dialog cu partenerii sociali şi vedem, în a doua parte a anului, ce putem discuta cu dumnealor”, a afirmat Marius Budăi la Antena 3. Așadar, fără a oferi cifre exacte, Budăi s-a rezumat să promită că va crește salariul minim pentru români, cândva în 2024.

”Eu o să mă feresc să dau cifre şi informaţii care nu sunt clare, discutate îndelung în coaliţie şi cu partenerii sociali, pentru că nu este corect. Însă discuţiile sunt pentru a avea o nouă creştere a salariului minim, fie la început de an, fie vedem când, dar să avem o predictibilitate pentru mediul de afaceri, dar şi ţinând cont de puterea de cumpărare a celor care lucrează pe salariul minim”, a completat ministrul Budăi.

Așadar, ministrul Budăi vorbește despre majorarea salariului minim în contextul în care societatea se teme de tăieri de salarii sau concedieri, pe fondul problemelor financiare de la nivel ministerial. Cu toate acestea, președintele Klaus Iohannis a dat asigurări că nimeni nu își va vedea salariul tăiat, în ciuda faptului că la Guvern există o mică problemă cu un minus de 20 de miliarde de lei în estimările oficiale pentru buget.

”Guvernul a crezut că cei de la Fisc vor aduna mai mulți bani. Lucru care nu s-a întâmplat. Nu există nicio gaură și nu există nicio perspectivă tristă. Trebuie corectate lucrurile, evident. Nu e nevoie de tăieri, banii trebuie folosiți mai judicios. Atâta vreme cât voi avea un cuvânt de spus nu vor exista tăieri de salarii. Repet, nu vor exista tăieri de salarii. Toți politicienii să rețină, austeritatea nu este o soluție.

În consecință nu vor exista tăieri de salarii. Eu nu îmi doresc ca prin dezvoltarea României, românii să o ducă mai rău, e o absurditate. Eu vreau ca românii să o ducă mai bine. Oricine în spațiul public spune altceva, e în eroare. Ultimul lucru pe care mi-l doresc e să-și facă românii griji că vor fi dați afară sau li se taie salariile. Nu vor fi dați afară și nu se taie salariile, oricine afirmă altceva greșește. Sunt total împotriva măsurilor alandala, am tot văzut astfel de măsuri. Toate prost gândite. O să am grijă să nu ajungem într-o țopăială bugetară”, a transmis Iohannis.