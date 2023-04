Ministrul muncii, noi declarații privind posibile tăieri de salarii și pensii: ”Unii au scris asta în PNRR, guvernarea de dreapta”

Ministrul muncii, Marius Budăi, exclude din nou posibile tăieri de salarii și pensii. Aceste noi declarații făcute de oficiali social-democrat vin după o poziție îngrijorătoare pe care a avut un coleg al acestuia din Guvern.

Ministrul muncii, Marius Budăi, exclude din nou posibile tăieri de salarii și pensii: ”Nu tăiem veniturile cetățenilor”

În debutul acestei săptămâni, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Marcel Boloș, a afirmat că singurele scenarii care stau în picioare pentru ca România să beneficieze de banii din PNRR în domeniul bugetar sau revizuirea politicii fiscale.

Poziția ministrului liberal a adus îngrijorare în spațiul public. Cetățenii nu trebuie însă să intre în panică. Cel puțin de acest lucru îi asigură Marius Budăi, ministrul muncii. Acesta spune că măsura tăierilor de venituri ”e exclusă din punctul de vedere al PSD”.

”Nu ne cere UE (n.r. să tăiem pensiile speciale). Unii au scris acolo asta, guvernarea de dreapta. Nicio țară din UE nu are o astfel de prevedere în PNRR, împotriva cetățenilor săi. Asta e politica corectă. Trebuie să eficientizăm cheltuiala banului public, dar nu să tăiem veniturile cetățenilor”, a precizat ministrul PSD, la .

Marius Budăi, despre declarațiile colegului Boloș: ”A plecat de la sursa răului, de la scrierea din PNRR”

Ministrul Marcel Boloș mai declarat, tot în această săptămână, că scăderea încasărilor la bugetul de stat în primul trimestru al acestui an poate duce fie la . El a evidențiat că o decizie finală va fi luată de coaliția de guvernare.

În ceea ce-l privește, Budăi spune că discuția aceasta despre tăieri de salarii nu a avut loc în coaliție. ”Iar dacă colegii vor veni cu această propunere, ne vom despărți la nivel de idee”, a avertizat acesta.

Ministrul muncii observă că omologul său de la Fonduri Europene și-a spus punctul de vedere plecând ”de la sursa răului, aşa cum îi spun eu, şi anume a plecat de la scrierea din PNRR”.

”Atâta timp cât noi PSD vom fi la guvernare, este exclusă această variantă. După ce am sesizat din presă interviul domnului Boloş am căutat şi am văzut şi eu interviul şi domnul Boloş a plecat practic de la sursa răului, aşa cum îi spun eu, şi anume a plecat de la scrierea din PNRR.

Dar eu repet, ca să fim foarte clari: da, trebuie să fim atenţi cu cheltuirea fondurilor publice, dar nu cu reducerea salariilor şi nu într-o perioadă în care puterea de cumpărare a tuturor românilor este amenințată”, a punctat Budăi.