Ministrul Muncii reacționează după descoperirea azilului groazei din Mureș: “Nu am altă soluție”

Descoperirea azilului groazei din Mureș, cu noi imagini de-a dreptul cutremurătoare, a stârnit o reacție rapidă din partea ministrului Muncii, Simona Bucura-Oprescu. Ce a decis oficialul Guvernului.

Ce spune ministrul muncii după descoperirea azilului groazei din Mureș: “Nu am altă soluție decât să acționez”

Joi, 27 iulie, angajații de la Centrul de Resurse Juridice (CRJ) . Locația se afla, de această dată, în zona de centru a țării, mai exact județul Mureș.

Aici, într-un cămin din localitatea Bărdești erau cazate mai multe persoane pentru care plătea statul român. Vorbim atât de adulți, cât și de copii. Oamenii locuiau în condiții greu de descris.

Ei dormeau printre grămezi de moloz, pe saltele pline de fecale, urină şi sânge. Majoritatea dintre ei nu puteau vorbi şi nu se puteau mişca, fiind plini de muşte, murdărie şi malnutriţi.

Chestionată în legătură cu această nouă descoperire terifiantă, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu spune că este ”șocată”. ”Este șocant, nu am altă soluție decât să acționez, ceea ce am și făcut azi. Imediat ce am aflat de situație am ținut legătura permanent cu premierul Marcel Ciolacu, cu colegii de la ministerul de Interne, domnul Predoiu și domnul Arafat.

Am avut principal obiectiv starea persoanelor vulnerabile aflate acolo, astfel încât să ne implicăm cât mai serios ca acestea să fie relocate. Am toleranță zero față de funcționari ai statului român care nu sunt integri. În seara asta (n.r. joi), deja, Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități a retras licența centrului din Mureș.

Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială a început deja procedura de cercetare disciplinară împotriva responsabililor de această situație revoltătoare”, a spus ministrul, la .

Cum a scăpat azilul groazei din Mureș de verificările autorităților

au fost descoperite din nou de cei de la Centrul de Resurse Juridice, și nu de instituțiile statului. De notat că acestea din urmă ar fi efectuat 3 controale în luna iulie la acel azil. Ministrul va trimite corpul de control în inspecție.

”Fix aceleași întrebări mi le pun și eu, cu atât mai mult cu cât din datele preliminare pe care le am, au existat controale ale instituțiilor statului la acest centru din Mureș. Au fost pe 14 iulie, pe 20 iulie și pe 26 iulie.

Ăsta este motivul pentru care mâine trimit corpul de control. Mi s-a spus că nu au știut, că ușa era închisă, că au știut că acolo era un subsol, că au văzut doar partea supraterană a clădirii. Avem instituții, dar este clar că acestea nu-și fac treaba”, a mai afirmat Bucura-Oprescu.