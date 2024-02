Minodora a ajuns pe masa de operație: ”Cea mai grea intervenție”

Minodora a ajuns pe . Vedeta consideră că este „cea mai grea intervenție” la care a fost supusă vreodată. Cum se simte, dar și cum decurge recuperarea pe care trebuie să o facă după ieșirea din spital.

Minodora a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Ce spune îndrăgita cântăreață despre operația care a durat 4 ore

Minodora a fost supusă unei intervenții chirurgicale despre care a vorbit abia acum. Ce spune îndrăgita cântăreață despre operația care a durat 4 ore și care a fost pentru a-și ajusta câteva retușuri de la nivelul feței și gușei.

A intrat în blocul operator sub anestezie generală, în momentul de față fiind în continuare umflată în zonele unde s-a intervenit. Nu are dureri foarte mari, doar o senzație de usturime. Totul este amorțit, însă din păcate altceva i-a dat bătăi de cap.

O perioadă scurtă a intrat în depresie pentru că nu putea să doarmă decât pe spate. Acest disconfort a fost unul neplăcut, vedeta recunoscând că este obosită psihic după ce a fost într-un turneu în America care a durat o lună și jumătate.

„Nu a fost ceva grav. Eu am slăbit foarte multe kilograme și mai fac niște «ajustări» în sensul în care am avut parte de o intervenție chirurgicală în zona feței, un lifting de gât și gușă.

A fost cu anestezie generală, a durat 4 ore. Am 10 zile de la operație, urmează să merg la control. Sunt umflată, dar se mai retrage. A fost o operație destul de grea din punctul meu de vedere”, a declarat Minodora pentru .

Minodora, detalii despre operația suferită recent

„Am avut multe intervenții de când am slăbit, am făcut și abdominoplastie și ridicare de sâni, că am slăbit 40 de kilograme, dar asta parcă a fost cel mai greu de dus pe picioare, poate și din cauza faptului că e în zona feței și e mai greu de gestionat.

Am dormit numai pe spate, sunt tăiată după ureche. Am făcut practic în zona gușei o reconstrucție de mușchi”, a mai adăugat Minodora despre suferită, mai arată sursa menționată mai devreme.

Cântăreața ar fi vrut să facă și lifting facial odată cu această intervenție chirurgicală, doar că medicul estetician i-a spus că momentan nu are nevoie de așa ceva. Artista împlinește 46 de ani pe 1 martie, însă nu-și arată deloc vârsta.

„Pentru față mai stăm, poate peste 5-6 ani mă mai gândesc dacă să fac și liftingul facial, că la ce disconfort am avut și cum a fost… mă mai gândesc, nu e ușor”, a mai precizat Minodora.