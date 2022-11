Mioara Velicu, dorință uriașă de la familia ei! Artista, dezvăluiri din spatele scenei: „Lumea nu trebuie să știe ce am pățit eu”

La cei 78 de ani și peste 60 de carieră, Mioara Velicu este mai energică și mai plină de viață ca niciodată! Interpreta de muzică folclorică a fost distinsă de curând cu titlul de cetățean de onoare al județului Galați, unul despre care spune că nu era extrem de dorit, ba chiar că nu tânjește după astfel de premii.

Mioara Velicu, despre rolul de cetățean de onoare al județului Galați: „Nu sunt înnebunită să primesc titluri”

„Am mai primit titlul de cetățean al Bârladului, al Tecuciului… E o recunoaștere a județului (n.r.: se referă la Galați) din care am plecat și că sunt oameni care au făcut ceva din toate domeniile. Dar nu sunt înnebunită să primesc titluri sau distincții sau nu știu ce.

Pe mine mă interesează să cânt. Să mă placă publicul. Să aduc cântece noi de fiecare dată. Vreau să am activitate, chiar dacă am 60 de cântec și 78 de viață vreau să merg înainte pe drumul cântecului. Îmi place ceea ce fac, pentru că publicul mă iubește și sunt datoare cu cântece noi de fiecare dată”, a declarat Mioara Velicu pentru FANATIK despre cea mai recentă distincție pe care a primit-o.

Referitor la muzică, ne-a spus și cum reușește să gestioneze momentele mai complicate care pot apărea în timpul unui spectacol. Întrebată dacă au existat situații în care s-a lovit de obstacole la concerte, dacă a uitat vreo dată versurile melodiilor sale, Mioara ne-a spus, râzând, că și dacă s-a întâmplat asta publicul nu și-a dat niciodată seama.

A uitat vreodată artista versurile pe scenă? Velicu: „Dacă am uitat, am improvizat”

„Nu știu să fi uitat vreodată versurile, dar nu pot să promit în continuare. Dacă am uitat, am improvizat, pentru că lumea nu trebuie să știe ce am pățit eu. Chiar și atunci când suntem necăjiți și avem probleme acasă, publicul nu trebuie să știe. Noi trebuie să ne prezentăm frumos în fața lor. Au fost cazuri când au fost cei decedați pe masă și artiștii au trebuit să fie la spectacole”, ne-a mai spus

Pentru că se apropie sfârșitul de an, pentru fiecare dintre noi se ivește oportunitatea de a trage linie și a pune pe foaie câteva dintre dorințele neîmplinite pe care le avem. Mioara Velicu are și ea câteva așteptări de la viață, dincolo de faptul că își dorește, așa cum ne-a spus, să surprindă în continuare cu melodiile sale alese.

„Îmi doresc să am un strănepot sau o strănepoată”

Cântăreața vrea să își păstreze pe mai departe starea de sănătate care îi permite să onoreze spectacole peste tot prin țară. Ne-a mărturisit și că și-ar dori cu ardoare să aibă un strănepot sau o strănepoată. În gândurile sale de pe ultima sută de metri a lui 2022 i-a cuprins și pe românii din țară și din Diaspora.

„Mă bucur de sănătate, îmi doresc să am un strănepot sau o strănepoată. Mi-ar plăcea să aibă toată lumea de sărbători bucate tradiționale pe masă și cei din străinătate să nu uite niciodată de obiceiurile și tradițiile noastre și de țara în care s-au născut. Atunci când pot, și sunt sigură că de sărbători întotdeauna ei vin acasă. Deci, nu au cum să uite”, a exprimat câteva dintre dorințele sincere pe care le are.