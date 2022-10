Mioara Velicu și-a făcut planul pentru iarnă. Ce a spus despre facturile mari la curent și greutățile vieții: „Mi-ar fi plăcut să am când eram mai tânără”

Interpreta de muzică folclorică Mioara Velicu se numără printre românii care își fac vara sanie și iarna car. Artista a spus cum s-a pregătit pentru iarna grea care urmează, prețurile fiind din ce în ce mai mari la utilități pentru mulți românia.

Mioara Velicu nu se teme pentru ce va fi la iarnă cu privire la facturi

Velicu a mărturisit că ea nu a avut până acum , fie că avea de plătit curent sau gaz pentru locuința de la țară (n.r.: locuiește în cartierul Cosomopolis din Ștefănești) sau pentru cea din București.

ADVERTISEMENT

Întrebată de o reporteriță de la Prima TV dacă se teme de ce va fi la iarnă, având în vedere veștile tot mai proaste care circulă mai ales de când a început , Mioara a spus că ea este o femeie călită.

Cântăreața a zis că ea are de unde să plătească facturile deoarece a pus banii la ciorap în toți anii ei de activitate. Artista cântă de 60 de ani, perioadă în care a strâns și nu s-a distrat astfel că acum, la bătrânețe, stă mai liniștită.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să plătim. Am stat o viață în frig”

„Nu mă tem de nimic. Eu nu am avut probleme, de ce să spun? Am și o casă la țară, plătesc și aici. Nu mi se pare greu. Poate nici n-am dat de greu. Trebuie să plătim, că doar n-o să stau în frig. Am stat o viață în frig.

Eu am spus că o viață întreagă am muncit și am băgat în bancă. Eu am o pensie frumoasă și e suficient pentru mine și pentru fata mea, care este și ea pensionară. Sigur că e foarte greu pentru cei care au pensie mică. Mă doare sufletul pentru ei, dar asta e.

ADVERTISEMENT

N-am căutat să mă distrez atunci, iar acum îmi permit să merg în vacanță. Tot ce am acum mi-ar fi plăcut să am când eram mai tânără”, a declarat Mioara Velicu