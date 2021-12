Ce meserie ar fi avut Mira dacă nu ajungea cântăreață. Familia a aflat de talentul ei din întâmplare

Mira, una dintre cele mai tinere artiste din România, a apărut la televizor alături de mama sa, cu ocazia lansării primei colaborări cu interpreta de muzică populară. Cele două a vorbit despre muzică, despre eșecuri, dar și despre momentul în care Mira a ajuns să concureze la „Vocea României”.

Aurelia Cimpoieru și-a dorit un copil, așa că la vârsta de doar 18 azi a născut-o pe Mira. Interpreta de muzică populară declară că a crescut împreună cu fiica sa și a învățat alături de ea multe lucruri. Deși nu a avut un sprijin din partea soțului său, de care a divorțat după ce Mira a împlinit 4 ani, Aurelia Cimpoieru a făcut tot posibilul ca fiica ei să nu ducă lipsă de nimic.

„Am crescut împreună cu ea. Nu știi cum trece perioada pentru că nu ai cum.”, declară mama Mirei.

Mama Mirei și-a dorit ca fiica ei să devină medic

Deși Aurelia Cimpoieru a urmat calea muzicii și are în spate o carieră de succes, aceasta nu și-a dorit ca Mira să îi calce pe urme. Interpreta a susținut că ar fi preferat ca fiica sa să devină medic, o meserie pe care ea a îndrăgit-o încă din tinerețe. Pentru a-i îndeplini dorințele mamei sale, Mira a urmat profilul Științele Naturii, Bio-Chimie, în timpul liceului, dar, în final, a ales să își urmeze adevărata pasiune.

„Nu am vrut ca ea să cânte. Mi se părea foarte greu. În muzica populară este foarte greu. Eu cântam câte trei zile la nuntă, era muncă multă și am zis că mai bine merge pe Medicină. Eu am iubit mereu medicina, o aveam în jurul nostru și pe prietena ei, tot la Medicină și am zis că e mai bine să ajungă medic. Ea cânta tot timpul. Cânta pe scara blocului la vecini. Toată lumea îmi zicea ‘Vai ce bine cântă fiica ta, noi o plătim să ne cânte’. Era foarte mică. Învăța foarte bine la școală. ”, a povestit Aurelia Cimpoieru.

Cum a aflat mama Mirei de talentul fiicei sale

În timpul uneia dintre aniversările Mirei, Aurelia Cimpoieru a auzit o voce care semăna izbitor de mult cu cea a Rihannei. Artista nu a știut cine cântă până în momentul în care a mers în camera alăturată și a văzut-o pe fiica sa interpretând una dintre piesele starului internațional.

„În clasa a șasea de ziua ei, atunci am realizat că ea cântă foarte bine. A cântat ceva de la Rihanna. O ascultam pe Rihanna, o ascultam și pe ea și nu era nicio diferență. Am venit din camera cealaltă, pentru că ea era în sufragerie și se distra, și am întrebat cine a cântat, iar ea s-a ridicat mândră și mi-a răspuns. Atunci soțul meu a zis că ea cântă bine.”, a susținut mama Mirei.

„Am crezut că mă bate de față cu toți colegii”

Deși era o elevă care învăța destul de bine și avea note mari, Mira a avut probleme în liceu cu matematica. La una dintre ședințe, mama artistei a rămas surprinsă de notele pe care fiica sa le obținuse la această materie. De teamă de a nu lua bătaie, Mira s-a gândit că cel mai bine ar fi să nu meargă acasă în seara respectivă, însă, reacția mamei sale nu a fost deloc așa cum și-a imaginat artista.

”Eu am crezut că mă bate de față cu toți colegii. Îi arăta diriginta notele de față cu toți colegii și îi zicea: ‘La matematică puțin cam prost, nota 2′. În momentul ăla, mamei i-a picat fața, s-a uitat la mine și a zis:’ Mirabela, vorbim noi acasă’. Mă așteptam să îmi dea două palme. Când m-am dus acasă eram pregătită, mă gândeam că mi-o iau, dar mama a zis doar: ‘Te rog frumos să nu mă faci de râs’.”, povestește cu zâmbetul pe buze Mira.

Artista a avut parte de dezamăgiri

Chiar dacă a participat la o mulțime de concursuri și a primit numeroase premii, . Artista s-a înscris la X-Factor, a participat la preselecții, iar la un moment dat a fost scoasă din concurs fără a fi difuzată la televizor. În urma acestei experiențe, mama sa a refuzat să o însoțească la „Vocea României”.

„A mai fost la concursuri de genul și am fost dezamăgită. Am venit acasă de la Timișoara foarte dezamăgită. Apăruse Vocea României la Pro Tv. A fost o colegă de-a ei care nu cânta la fel de bine ca ea. Atunci soțul meu a dorit să o ducem acolo, dar eu nu am vrut să merg”, a susținut mama artistei.

Într-un interviu mai vechi, Mira susține că nu i-a venit să creadă la finalul melodiei că Marius Moga și Horia Brenciu s-au întors pentru ea. Artista povestește că, pe tot parcursul reprezentației, a încercat să își imagineze că se află în camera ei, în fața oglinzii și că nu o vede nimeni.