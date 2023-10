Mira se confruntă cu probleme de sănătate. Perioadă dificilă pentru artistă: “Mă simt în permanență rău”

Mira a anunțat că se confruntă cu probleme de sănătate, pentru care ia un tratament special. Artista nu se simte bine și îi este foarte greu, dar încearcă să traverseze această perioadă.

Mira are probleme de sănătate. Artista a anunțat că se simte rău

Îndrăgita cântăreață este foarte activă în mediul online, acolo unde ține legătura cu cei care o urmăresc. Mira îi ține la curent pe fani cu tot felul de evenimente mai mult sau mai puțin plăcute din viața ei.

De data aceasta, artista le-a spus internauților că nu trece printr-o perioadă ușoară. Din cauza unor antibiotice pe care le ia, Mira are niște reacții adverse, așa că s .

“Trec printr-o perioadă mai nasoală din cauză că am reacții adverse de la antibioticele pe care le iau și mă simt în permanență rău… But fake it until u make it”, a scris artista pe .

Acum câteva săptămâni, Mira s-a afișat cu lacrimi în ochi pe rețelele sociale. Cântăreața a avut o altă veste proastă în legătură cu sănătatea, dar nu în cazul ei.

Vedeta le-a spus fanilor că pisicile ei suferă de micoză. Este vorba despre o boală infecțioasă a oamenilor, animalelor sau plantelor, fiind produsă de microorganisme din regnul Fungi.

“Ieri am plâns de mi-a venit rău când am văzut-o (n.r.: pe pisică), dar trebuie să rămân pozitivă să îi pot ajuta să își revină. Tot ce vedeți negru este micoză.

Are mai multe pete decât piele neafectată, iar doamna de la care l-am luat pe Rai a zis: ‘Sunt doar niște bubițe…’. (…) E ok, toate trec și așa avem de învățat!”, a povestit Mira atunci, notează .

Mira a fost implicată într-un accident rutier

Luna trecută, și a povestit totul pe rețelele sociale. Artista s-a speriat foarte tare, dar nu s-a întâmplat nimic grav, din fericire.

Chiar dacă Mira nu a pățit nimic, nu se poate spune același lucru și despre autoturismul pe care îl conducea, marca Tesla, care a avut nevoie de multe reparații.

“Sunt bine, asta contează. Mulțumesc, Doamne Doamne, că se putea și mai rău, dar eu nu mai am mașină acum. Un nene nu s-a asigurat. Nu e vina mea dacă vă întrebați asta. Nu e vina mea. Eu circul pașnic, pe treaba mea, au alții treabă cu mine.

Uitați-vă la mine, cu plânsul în gât, panicată la volan în timp ce mă duceam la radio să cânt piesa din copilărie. Băi, frate, niște momente din astea. Mă încearcă Dumnezeu ceva de speriat, să vadă cât pot să duc. Pot, măi, pot!”, a povestit Mira.