Mircea Beuran, medicul care a operat-o pe Rona Hartner de cancer, primele dezvăluiri. „Voia tratamentul să-l facă în Franța”

Mircea Beuran a oferit detalii despre Rona Hartner, la o lună după ce actrița s-a stins din viață, din cauza cancerului, la doar 50 de ani. Medicul a fost primul care a operat-o de această afecțiune pe Rona Hartner, atunci când artista și-a descoperit boala.

Medicul Mircea Beuran, detalii despre cum se simțea Rona Hartner în ultimele clipe din viață

Mircea Beuran a fost cel care a ajutat-o pe Rona Hartner să se vindece de prima formă de cancer cu care a fost diagnosticată acum câțiva, la colon. Reputatul medic a operat-o, iar după acest episod toate păreau că sunt bune, până în 2023.

În primăvara acestui an, Rona Hartner a aflat că are cancer la plămâni cu metastaze la creier. Actrița se afla în faza a 4-a a bolii, cea mai gravă. De cum a primit cumplita veste, Rona Hartner a reluat legătura cu Mircea Beuran, potrivit spuselor acestuia.

Între Rona Hartner și Mircea Beuran exista nu doar o relație de doctor-pacient, ci și de amiciție, fiindcă în copilărie au fost vecini. Mircea Beuran a dezvăluit că Rona Hartner i-a spus că vrea să se trateze în Franța de a doua formă de cancer, ceea ce a și făcut.

De altfel, la un moment dat Rona Hartner îi mai transmitea medicului că starea sa de sănătate evoluează bine, însă brusc corespondența s-a întrerupt. După o scurtă perioadă, Mircea Beuran a aflat că boala începe să o răpună încet, încet pe Rona Hartner, iar

”Noi am fost vecini în copilăria ei. Ne-am întâlnit de câteva ori și apoi a fost bucuria de a ne revedea la spital. Mi-a părut rău că avea un stadiu avansat, dar am făcut tot ce am putut. Ea și-a dorit ca partea de tratament oncologic să-l facă în Franța.

Avea încredere în chirurgul din România, dar voia tratamentul să-l facă în Franța. Așa a fost, mi-a transmis tot timpul perioada în care se controla că evoluția ei este foarte bună. La un moment dat corespondența noastră s-a întrerupt.

Am aflat indirect că are o problemă pulmonară, neștiind dacă este vorba despre o metastază sau cancer nou. Și apoi am aflat cu tristețe că a murit.”, a spus prof. dr. Mircea Beuran pentru emisiunea Exclusiv VIP de pe Prima TV.

De asemenea, Mircea Beuran a explicat pentru sursa menționată și că niciun alt tratament din România nu ar fi fost unul cu șanse de vindecare pentru Rona Hartner, deoarece tumorile pulmonare, avansate, nu se mai pot trata în niciun fel.

Unde este înmormântată Rona Hartner

Rona Hartner, chiar dacă a murit în Franța, a fost înmormântată pe meleagurile natale, în România. . Aici ea și-a cumpărat un loc de veci, imediat după ce cancerul i s-a agravat.