Rona Hartner, condusă pe ultimul drum. Vedeta răpusă de cancer e înmormântată

Rona Hartner este condusă astăzi pe ultimul drum. Artista este înmormântată în Cimitirul Bellu Catolic din București. Cântăreața și actrița cunoscută în țară cât și în Franța, țara ei adoptivă de ceva ani, a fost răpusă de cancer la doar 50 de ani, iar azi, toți cei care au iubit-o, rude, prieteni, apropiați sau simple persoane își iau „Adio” de la ea.

Rona Hartner s-a stins din viață pe 23 noiembrie și a avut parte de un priveghi și în Franța, acolo unde a dus lupta cu boala. Familia a decis ca artista să fie înmormântată, totuși, în țara ei, așa că miercuri, pe 29 noiembrie, trupul neînsufleți a ajuns în România, depus la Capela Cimitirului Bellu. FANATIK va prezenta imagini în exclusivitate de la cel mai trist moment, cel al despărțirii de artistă.

Ronei Hartner , mai ales că vedeta trecuse cu bine și de recentele metastaze la creier. Din nefericire, boala a recidivat în doar câteva săptămâni, după ce în vară și-a recăpătat puterile și chiar a susținut câteva spectacole în Franța.

Rinda Hartner este cea care face toate pregătirile pentru înmormântarea Ronei, alături de fratele ei și restul familiei. Sora Ronei a fost cea care a preluat, de altfel, contul de Facebook al artistei, unde a dat vestea trecerii în neființă plus detaliile legate de înmormântare.

„Sunt Rinda. Cu lacrimi în ochi vă scriu să vă dau detalii pentru înhumarea surorii mele. Rona va pleca luni din Toulon către ţara ei iubită. Va fi la capela din Cimitirul Bellu Catolic din Bucureşti de miercuri până vineri la 12:00, când o să o conducem pe ultimul drum să se odihnească alături de strămoşii noştri”, informa sora Ronei Hartner

Rona, de la extaz la agonie în lupta cu cancerul

Rona Hartner s-a confruntat în ultima perioadă a vieții sale cu un cancer agresiv la plămâni. A triumfat în lupta cu boala de cel puțin două ori, însă afecțiunea, una destul de imprevizibilă, a avut ultimul cuvânt de spus.

În exclusivitate pentru FANATIK, la începutul lunii octombrie, Rona Hartner povestea despre vindecarea ei miraculoasă. Era optimistă, încrezătoare că își va relua spectacolele. Spera că va fi iar în fața oamenilor care au îmbrățișat arta ei.

În interviul pe care ni l-a dat, vedeta a spus că a învins boala ca și cum ar fi ieșit vie dintr-un mormânt. Nici ea și nici apropiații ei nu și-ar fi imaginat ca nemilosul cancer va reveni atât de repede și o va lua de tot.

Cântăreața avea speranța că va reveni pe scenă

„După două săptămâni m-am apucat de sport. Merg cinci kilometri pe zi, cel puțin între cinci și nouă kilometri pe zi. E chiar recomandat, așa că aruncați-vă mașinile și mergeți și pe jos! În orice caz, merg foarte mult pe jos.

N-am voie să conduc încă până nu am siguranța că nu mai am nicio metastază pe creier, știi? Deci nu conduc, merg pe jos, înot în fiecare zi. Mai merg și la sală.

Mi-am recăpătat puterile, am și cântat. Am cântat atunci când a venit Papa. Am cântat piesele mele gospel. Am făcut mărturie despre vindecare. Duminica asta, deci alaltăieri, m-a chemat un preot să fac mărturie despre vindecare, despre cum a acționat Dumnezeu în viața mea”, ne spunea Rona Hartner în luna octombrie 2023.