Mircea Bornescu, la un pas să se transfere la FCSB sau Dinamo: ”Mi-au spus că n-am ce să caut”

. Cu toate acestea, cariera lui putea fi alta, dacă nu alegea să facă anumite sacrificii.

Bornescu putea ajunge la FCSB sau Dinamo

Născut din mamă olteancă și tată rapidist, Bornescu și-a împăcat ambii părinți în carieră, cu alegerile făcute, jucând la ambele echipe susținute de ai lui.

Cu toate acestea, cariera lui putea fi diferită. , a fost aproape de un transfer la una dintre Dinamo și FCSB.

În final, a ales să semneze cu Rapid, dar a făcut sacrificii pentru alegerea lui: a renunțat la bani, dar a și contribuit la plata sumei de transfer.

”La mine în familie, mama e olteancă, ține cu Craiova până la moarte, a crescut cu Craiova Maxima. Viața a făcut, și mă bucur că am reușit ,să îmi fac părinții fericiți.

Pentru mine a fost cel mai frumos lucru, am jucat la Craiova, era mama cea mai fericită, iar când am semnat cu Rapid a fost tatăl. Când ajungi la echipa favorită, ce poate fi mai frumos? Știți ce discuții erau când am venit eu la Rapid.

Nae Manea a dormit o noapte sub pernă cu banii de transfer. S-au făcut sacrificii. După ce am plecat de la Craiova, am avut ofertă de la Steaua și Dinamo.

Suporterii care mă cunosc de mic mi-au spus că eu nu am ce să caut la Dinamo, la Steaua, că locul meu e la Rapid. Am fost foarte aproape să merg la Dinamo, erau discuții mult prea lungi între Copos și Mititelu, eu mă judecam cu Craiova pentru bani. S-a plătit o sumă de bani.

Pentru mine, dar înțelegea a fost pentru o altă sumă mai mare, plătită din buzunarul meu. I-am văzut bucuria tatălui meu și nu a mai contat. Am renunțat la bani și am și dat. Nu am regretat, deși am avut și momente mai puțin plăcute”, a spus Mircea Bornescu.

