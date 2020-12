Mircea Lucescu face furori la Dinamo Kiev: „Alex Ferguson al Europei de Est”

Antrenorul secund al lui Mircea Lucescu, Ognjen Vukojevici, are numai cuvinte de laudă la adresa tehnicianului român. Croatul îl consideră pe „Il Luce” o legendă și omul de la care învață cu adevărat ce înseamnă fotbalul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul mijlocaș defensiv face parte din staff-ul lui Lucescu începând cu vara lui 2020 și este și selecționerului naționalei sub 20 de ani a Croației.

Cu Lucescu la timonă din luna iulie, Dinamo Kiev face un sezon foarte bun. Vicecampioana Ucrainei este pe primul loc, cu 30 de puncte, unul peste rivala Șahtior Donețk, și este calificată în 16-imile Europa League, acolo unde se va înfrunta cu Brugge.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu are Ucraina la picioare: „Are întotdeauna și planul B și C”

Ognjen Vukojevici știe foarte bine cum trebuie să funcționeze lucrurile la Dinamo Kiev. Fostul mijlocaș defensiv a jucat șase ani pentru actuala echipă a lui Lucescu.

„Nu-mi imaginam un start mai bun al carierei de antrenor. Trăiesc o experiență de neprețuit alături de Lucescu. El este Alex Ferguson al Europei de Est”, a dezvăluit Vukojevici într-un interviu pentru cotidianul croat Sportske Novosti.

ADVERTISEMENT

Asistentul lui „Il Luce” e impresionat de antrenorul în vârstă de 75 de ani.

„Învăț în fiecare zi de la un antrenor legendar. Pregătește fiecare meci la cel mai mic detaliu, are întotdeauna și planul B și planul C. Locuim amândoi la cantonamentul lui Dinamo și suntem mereu împreună. Poveștile carierei sale sunt de neuitat”, a adăugat Vukojevici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am adus clubului 38 de milioane de euro”

Cu toate acestea, Ognjen Vukojevici nu își imagina nici în cele mai frumoase vise o astfel de primă parte de sezon la Dinamo Kiev.

„Am lăsat în urmă o toamnă de succes. Suntem primii în campionat, în fața lui Șahtior, este prima oară în ultimii șase ani când Dinamo e lider după meciurile din tur. Ne-am calificat în grupele Ligii Campionilor, am încheiat pe locul trei și continuăm primăvara europeană. Am promovat mulți tineri jucători. Și, deloc de neglijat, am adus clubului 38 de milioane de euro în această perioadă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Noi, cei trei asistenți, conducem antrenamentele în fiecare zi și lucrăm individual cu jucătorii, potrivit programului și planului lui Lucescu. Discutăm mult, analizăm numeroase situații. Am fost încântat să descopăr că Lucescu ne cere părerea și apreciază ce spunem. La sfârșit, el ia decizia, dar vorbește și acceptă sugestii”, a completat „secundul” lui Mircea Lucescu.

33 de trofee a cucerit Mircea Lucescu în carieră, cele mai multe la Șahtior Donețk (22)

48 de trofee a adunat Sir Alex Ferguson la Aberdeen (10) și Manchester United (38)