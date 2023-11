Mircea Lucescu, interviu eveniment la Fanatik SuperLiga. Vrea să continue în fotbal: “Vin în țară”

Mircea , după înfrângerea împotriva fostei sale echipe, scor 0-1 cu Șahtior Donețk. În direct la FANATIK SUPERLIGA, cel mai titrat antrenor român a explicat că . „Il Luce” vrea să continue în fotbal.

De ce a plecat Mircea Lucescu de la Dinamo Kiev: „În fotbal se întâmplă astfel de fenomene și nu știi ce să mai faci”

Mircea Lucescu este cel mai titrat antrenor român, reușind să atingă culmile succesului în Ucraina atât cu Dinamo Kiev, cât și cu Șahtior Donețk. După înfrângerea împotriva fostei sale echipe, scor 0-1, „Il Luce” și-a anunțat demisia și a lăsat de înțeles că se retrage din fotbal.

Antrenorul în vârstă de 78 de ani a explicat într-un interviu eveniment în direct la FANATIK SUPERLIGA cum a luat hotărârea să-și dea demisia de la Dinamo Kiev. „(n.r. de unde a plecat povestea cu retragerea?) De la echipă, nu știu cum a fost interpretată. Niciun moment nu am spus asta. Mă retrag de la echipă.

Era o situație delicată. Acum o lună aveam 6 puncte față de Șahtior și mergeam direct spre campionat. Nenorocirea a fost că era accidentat Yarmolenko. A fost nevoit să se opereze la Barcelona. Patru luni va sta. Era singurul jucător cu experiență care putea să ducă în teren ideile antrenorului.

Fără un astfel de jucător e foarte greu să conduci o echipă. Când ai mai mulți jucători de acest gen este și mai bine. L-am pierdut pe el. La fiecare meci am avut câte un jucător dat afară. În ultimele minute am primit două goluri stupide. O apărare foarte tânără. E normal.

S-au înlănțuit, în fotbal se întâmplă astfel de fenomene și nu știi ce să mai faci. Trei meciuri la rând am pierdut. În condițiile acelea, mi-am asumat toată răspunderea și am zis că este normal. Întotdeauna antrenorul răspunde de rezultate. Eu o să fiu cel care să mă retrag și să salvez echipa într-un fel”, a declarat Mircea Lucescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu, dezvăluiri șocante din Ucraina: „Aștepți câte o oră prin cabine să se oprească alarma”

Invazia Rusiei asupra Ucrainei și starea de război din țara vecină României a afectat inevitabil și fotbalul. Mircea Lucescu a dezvăluit întâmplări șocante și a mărturisit că situația grea din Ucraina a pus o cărămidă la decizia de a pleca de la Dinamo Kiev.

„Jucătorii ar fi fost puși sub o presiune incredibilă. Am preluat asupra mea toată asta. Mă gândeam mai de mult să fac asta. De câteva ori m-am întâlnit cu președintele și i-am spus că aș vrea să renunț că deja e foarte greu cu condițiile de aici. Nu neapărat că jucăm fără public. Cel mai îngrozitor lucru este că joci cu presiunea războiului.

(n.r. treceau rachetele pe deasupra voastră la antrenament?) De vreo două ori s-a întâmplat să ieșim de pe teren și ne-am dus la adăpost. Eu am rămas pe teren. Meciurile s-au întrerupt, stai câte o oră prin cabine și aștepți să se oprească alarma. Cum sună alarma, ești obligat să oprești jocul. Nu este un fotbal propice performanței.

De aceea, cred că jucătorii merită aplauze. Pentru echipele care continuă să trăiască. Oamenii trăiesc nu numai din nebunia războiului, mizeriei și nenorocirilor, au nevoie și de partea sufletească, să-i bucure într-un fel. Fotbalul pentru ei înseamnă foarte mult. Nu cred că există un sport mai apropiat de sufletul oamenilor cum este fotbalul.

„Să-ți dai demisia este un semn de curaj, nu de lașitate”

De ceva timp văd că s-au mai potolit. Au ajuns la un nivel de interceptare foarte ridicat (n.r. al rachetelor). Au trecut de câteva ori, au căzut la distanță mai mare. Am luat această hotărâre, s-au supărat președinții într-un fel pentru că nu se așteptau. Nu i-am anunțat pentru că nu am vrut să încerce să-mi schimbe gândurile.

Cred că am făcut un lucru bun, echipa joacă bine și cu Șahtior am dominat, am avut multe ocazii de gol. O greșeală copilăroasă în centrul apărării și am primit gol. Sper ca ei să revină și să-i ajute acest șoc. Un antrenor trebuie să aibă curajul responsabilității. Nu e ușor, să-ți dai demisia este un semn de curaj, nu de lașitate. Nimeni nu ar vrea să renunțe”, a mai spus Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu vrea să continue în fotbal: „Vin în țară. Sănătatea îmi permite”

Mircea Lucescu nu a spus definitiv „adio” fotbalului. Antrenorul nu exclude varianta de a se implica la o echipă din România. În vârstă de 78 de ani, tehnicianul se simte excelent din punct de vedere fizic.

„Eu încă sunt aici (n.r. în Ucraina). Vedem încă o zi, două și vin acasă. Mă gândesc ce o să fac. Vin în țară, vin acasă și o să mai văd cum e. În momentul de față mă simt bine fizic. Sănătatea îmi permite. Jucători tineri, vă spun încă o dată. Mulți jucători tineri (n.r. la Dinamo Kiev).

Pe lista de rezerve cel mai în vârstă jucător avea 28 de ani. Restul 17, 18 ani. Războiul a adus această nenorocire. Au plecat foarte mulți. Chiar și ucrainenii care aveau o anumită experiență au plecat. 14 jucători am pierdut în doi ani”, au fost cuvintele lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu, interviu eveniment la FANATIK SUPERLIGA