Mircea Lucescu, prezentat oficial la Dinamo Kiev, nu uită trecutul: „Nu mă pot dezice de Şahtior“

Mircea Lucescu, 75 de ani, a fost prezentat oficial de noul său club, Dinamo Kiev. Conferinţa de prezentare s-a ţinut online, iar Igor Surkis, preşedintele ucrainenilor, a participat şi el.

Antrenorul român a fost la un pas să renunţe la colaborarea cu Dinamo Kiev, după ce suporterii l-au contestat îndelung. În cele din urmă, a revenit asupra deciziei, chiar dacă fanii pătimaşi nu şi-au schimbat punctul de vedere. Nici colaboratorii nu au vrut să-l urmeze la clubul din capitala Ucrainei.

Contractul dintre Mircea Lucescu şi clubul ucrainean este valabil pentru două sezoane, cu opţiune de prelungire pentru încă un an. Salariul se ridică la 3 milioane de euro.

Mircea Lucescu: „Dau încredere totală jucătorilor care au evoluat, până la proba contrarie“

„Am urmărit cu atenție conferința de presă a președintelui Igor Surkis și m-a surprins că s-a vorbit mult de raportul cu suporterii și mai puțin de ce ar trebui să facem noi, cei care ne ocupăm de soarta lui Dinamo Kiev.

Nicăieri unde am fost, nu am adus schimbări radicale. Am dat și dau încredere totală jucătorilor care au evoluat, până la proba contrarie. Avem o săptămână la dispoziție. Din România nu am putut să văd campionatul ucrainean. Voi avea discuții individuale cu toți jucătorii pentru a cunoaște starea lor de spirit. Eu cred că Dinamo are o echipă plină de jucători talentați. Au nevoie de o schimbare în modul de a gândi fotbalul și de a pregăti jocul.

În ceea ce privește transferurile, am avut o discuție cu scouting-ul. Am vrut să văd ce jucători s-au urmărit în toată această perioadă. Ei cunosc cel mai bine necesitățile echipei. Voi continua și mâine. Nu vreau să dau nume și nici necesitățile echipei până când nu voi fi convins de ce trebuie schimbat“, a declarat „Il Luce“.

Mircea Lucescu: „Nu mă dezic de Şahtior, dar e istorie. N-am vreo revanşă de luat“

„Șahtior e o istorie extraordinară. Sentimentele, emoțiile sunt în continuare. Nu se pune problema ca eu să mă dezic de ceea ce s-a întâmplat în perioada aceea. Eu sunt antrenor profesionist.

Nu am venit să-mi iau vreo revanșă faţă de Șahtior. Am numai respect pentru tot ceea ce s-a întâmplat acolo, am respect pentru suporteri, pentru conducere, pentru jucătorii de acolo. Dar aia e partea istorică, asta e partea de acum.

Președintele lui Dinamo Kiev m-a invitat pentru a-i ajuta pe acești tineri jucători să crească. Era un lucru pe care nu-l puteam refuza și sper să-mi dea satisfacții. Prima mea datorie e să-i fac să crească pe acești jucători, să facă performanță“, a precizat Mircea Lucescu.

