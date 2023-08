Mircea Lucescu și Dinamo încep colaborarea: „Face parte din familia noastră”

Mircea Lucescu va fi prezent pe stadionul „Arcul de Triumf” la , ultimul din etapa a cincea din SuperLiga. Antrenorul lui Dinamo Kiev a avut parte de o surprinză din partea „câinilor”.

Mircea Lucescu se întoarce la Săftica. Gest superb al lui Dinamo

Ovidiu Burcă a dezvăluit că Mircea Lucescu și Dinamo Kiev au fost invitați să se antreneze gratis la baza de pregătire a clubului de la Săftica pentru meciul cu Aris din turul trei preliminar al UEFA Europa Conference League.

ADVERTISEMENT

„Ne-am întâlnit acum două zile, era puțin supărat, abătut pentru rezultatul din Europa”, a spus antrenorul lui Dinamo la conferința de presă dinaintea meciului cu moldovenii.

Tehnicianul a mai explicat că „Il Luce” va fi în tribuna oficială la meciul cu Botoșani: „Le-am pus la dispoziție celor de la Dinamo Kiev baza noastră, domnul Lucescu face parte din familia noastră. Va veni mâine la meci, ne-a promis că o să ajungă la stadion și sperăm să-i dăm un motiv de bucurie”.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu se întoarce la Dinamo? Anunțul lui Eugen Voicu: „Încercăm să punem umărul împreună”

, a explicat de ce Dinamo a suferit la capitolul comunicare: „Noi nu am avut timp: am stins atât de multe incendii, am alergat în atât de multe direcții, încât din păcate am neglijat relația cu suporterii, cu fostele glorii dinamoviste… Nu am avut timp, efectiv, dar acum o să reparăm acest lucru”.

Oficialul lui Dinamo a ținut încă o dată să precizeze că își dorește să aducă la Dinamo foste mari legende: „Aici chiar aș vrea să fac o mențiune. Când am spus la un moment dat în prima conferință de presă că nu vrem ca gloriile să aibă funcții executive în club nimeni nu s-a uitat la continuarea frazei pe care am spus-o, că vor fi cu siguranță și excepții”.

ADVERTISEMENT

De altfel, Eugen Voicu vrea să îl readucă pe cel mai cunoscut antrenor român în Ștefan cel Mare: „Respectul și tratamentul pe care vrem să îl acordăm lor sper să crească de la o zi la alta. (n.r. discutați cu glorii în acest moment?) Ce pot să vă spun este că am avut o întâlnire cu domnul Mircea Lucescu”.

Omul de afaceri nu exclude ca „Il Luce” să ajungă la Dinamo în vara lui 2024: „Ne-am cunoscut, dânsul înțeleg că e foarte posibil ca la anul să se întoarcă în România și a rămas că rămânem în contact și încercăm să punem umărul împreună.

Cu experiența pe care o are ar fi formidabil să reușim să îl convingem să ne stea alături”, a concluzionat Eugen Voicu, la emisiunea .

ADVERTISEMENT