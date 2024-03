Mircea Lucescu nu s-a ferit de cuvinte după pe Arena Națională. Scorul a fost deschis de oaspeți în minutul 7 prin Jamie Reid. „Tricolorii” .

Mircea Lucescu, sincer după România – Irlanda de Nord 1-1: „Ritmul le-a lipsit. Sper ca fotbaliștii noștri să facă asta până la EURO”

Mircea Lucescu a fost una dintre legendele fotbalului românesc care au urmărit pe viu amicalul României cu Irlanda de Nord. Fostul antrenor de la Șahtior Donețk sau Dinamo Kiev consideră că testul de pregătire a fost de bun augur.

Totuși, „Il Luce” a sesizat că jocul României suferă, deoarece majoritatea fotbaliștilor din lotul lui Edi Iordănescu nu au minute la nivel de club. Antrenorul în vârstă de 78 de ani speră ca „tricolorii” să rezolve această problemă până la EURO 2024.

„Pentru primul meci in 2024 a fost bine. Au și jucat contra unei echipe care s-a apărat și a vrut doar contraatac, 5 pe linie, 4 jucători la mijlocul terenului. Se vede că sunt mulți jucători fără meciuri la echipa de club.

Să sperăm că până la EURO fotbaliștii noștri vor face eforturi pentru a deveni titulari. Așa o să aibă un ritm, care în seara asta a lipsit. Dar un joc de antrenament bun, împotriva unei echipe ambițioase, agresive, rapide, și foarte periculoase pe contraatac. E o problemă dacă nu joacă la echipele lor”, a declarat Mircea Lucescu, la finalul meciului.

Ioan Andone, nemulțumit de prestația fundașilor laterali ai României în amicalul cu Irlanda de Nord: „Nu mi-au plăcut”

Un alt nume important din fotbalul românesc care a fost prezent în tribune la România – Irlanda de Nord a fost Ioan Andone. „Fălcosul” se aștepta ca „tricolorii” să aibă o prestație ștearsă, deoarece nu au mai jucat un meci împreună de la finalul anului trecut.

Antrenorul român l-a lăudat pe Dennis Man, autorul golului României, și i-a luat la rost pe fundașii laterali Cristi Manea și Vasile Mogoș. “Nu mă așteptam ca România să joace extraordinar, mai ales că nu s-au mai întâlnit de multe luni, de la meciul cu Elveția.

Văd că se caută diferite formule, să dea șanse mai multor jucători, caută să-și facă locul pentru Europene. Irlanda de Nord, neașteptat de bine, parcă era meci oficial. La noi a părut amical, ceea ce e.

Nu ne facem griji pentru EURO, acum sunt amicale, stabilim un lot. Acolo sunt trei meciuri decisive. Acolo te duci cu gândul de a te califica mai departe.

„Mogoș nu pare o soluție acum. Nici Manea”

Mi-a plăcut Man. Se vede clar că în campionat are minute multe, că e golgheter în Serie B, că e cel mai bun pasator. Se vede că are ceva în plus față de ceilalți. Stanciu e în regulă, dar trebuie să mai pui pe lângă.

Fundașii laterali nu mi-au plăcut deloc. Amândoi! Nici Mogoș nu pare o soluție acum, nici Manea acolo. Irlanda de Nord putea să facă 2-0 și pierdeam meciul.

Poate ar trebui mai multe minute pentru Ianis Hagi. Când a intrat, am văzut că și suporterii îl susțin foarte mult. Îi trebuie minute. Dacă nu are la echipa de club, măcar să aibă aici. O să fie o soluție la Europene probabil”, a spus Ioan Andone.