Mircea Rednic dă de pământ cu Plamen Iliev: „Trebuie să-ți asumi! Faci greșeli și după te fofilezi?”

FANATIK a anunțat, în exclusivitate, că . Informația a fost confirmată și de Mircea Rednic.

În prezent, Dinamo se află pe penultimul loc din Liga 1, cu 12 puncte obținute după 20 de meciuri jucate.

Mircea Rednic dă de pământ cu Plamen Iliev

Mircea Rednic a vorbit în termeni duri despre Plamen Iliev, din cauza evoluției catastrofale din meciul cu CS Mioveni. Ba mai mult, „Puriul” a dezvăluit că portarul bulgar este cel care a cerut, în urmă cu o lună, să plece de la formația din „Ștefan cel Mare”.

Totodată, a oferit detalii despre discuția pe care jucătorii au avut-o cu suporterii roș-albi, care au oprit forțat autocarul echipei, după meciul cu CS Mioveni.

„Ultimul meci cred că e cel mai important. O să încercăm să câștigăm, chiar dacă am cațiva jucători lipsă. Am reușit să fac un lot de 18 jucători care să abordeze jocul de mâine.

Era greu ca jucătorii, care au primit notificare, să mai joace. Legat de Iliev a fost o decizie luată, în primul rând, de el. De acum o lună, el și-a exprimat dorința de a nu mai rămâne.

Eu am fost corect cu toți jucătorii. Cel care a jucat bine, a continuat să joace. A avut ultimele două jocuri cu greșeli decisive. Când tu nu asculți de antrenor, mă refer la antrenorul cu portarii, Rădulescu… Când a venit de la încălzire, înainte de meci, i-am spus clar: «Ai grijă, nu ieși din poartă, daca nu ești sigur. Nu risca, când nu trebuie să riști». În minutul 91, iese la o minge cu care el nu avea nicio treabă, colțul careului de șase metri. Ehmann în duel cu atacantul, deci nu trebuia să riște.

Ce m-a deranjat cel mai tare este că el, în loc să mearga cu grupul la suporteri și să-și asume, el a luat-o spre vestiar și a intrat direct în duș. Ai mei fac crize în vestiar, nu în teren. El e un portar care nu prea vorbește, chiar dacă știe română. Trebuie să te implici. Tu faci greșeala, pe care o faci, și după te fofilezi? Nu există nervi.

Nu vreau să zic că e numai vina lui, dar, până în minutul 90, noi am avut 1-0. Trebuie să-ți și asumi. De ce băieții mei, care au luptat, să fie aliniați? Nu uitați că suporterii au ținul clubul și anul trecut, și anul acesta. Sunt și ei la limită cu ceea ce se întâmplă aici”, a declarat Mircea Rednic, la conferința de presă premergătoare partidei cu Farul Constanța.

Mircea Rednic: „Am anunțat organele de ordine!”

„Prima dată, noi am fost opriți pe autostrada, deci în mijlocul câmpului și atunci am stabilit cu ei că oprim la primul PECO și o să cobor să vorbesc cu ei. Eu am coborât, dar ei au vrut să vorbească cu jucătorii.

Dar, între timp, noi am anunțat organele de ordine, care au venit să fie acolo. A fost ceva în care noi am luat soluția cea mai bună. Am stat 10 sau 15 minute în care au vorbit cu jucătorii, n-au fost incidente.

Nu mai vreau să vorbesc despre alte echipe. E o echipă foarte bună (n.r. Farul Constanța), bine organizată, cu un antrenor și un lot foarte bun, pe care eu nu l-am avut când am fost acolo. Eu jucam cu Andronache vârf, care nici nu mai știu pe unde e. Ei au obiectiv de a se califica în play-off. Toată lumea va lupta pentru cele trei puncte”, a mai spus Mircea Rednic.

Dinamo o va întâlni, acasă, pe Farul Constanța, în etapa a 21-a din Liga 1. Meciul este programat luni, la ora 20:30.